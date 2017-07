Salvados por un sinal

Coche suspendido nun sinal na rúa Altamira © Mónica Patxot Coche suspendido nun sinal na rúa Altamira © Mónica Patxot

Suspendido unicamente por un sinal de tráfico dobrado. Así quedou un coche, tras un descoido da súa condutora, na rúa Altamira de Pontevedra. A fortuna impediu que o suceso tivese consecuencias maiores para os dous ocupantes do vehículo, que evitaron caer por un desnivel.

O suceso, segundo relatou a propia condutora a PontevedraViva, ocorreu sobre as 13.00 horas.

"Púxenme nerviosa á hora de aparcar e pisei o embrague en lugar do freo", asegurou a muller, que recoñeceu que "habitualmente non adoito conducir".

A muller, acompañada do seu pai, acababa de regresar a Pontevedra desde Boiro e trataba de estacionar o seu vehículo na rúa.

O sinal, que indica que a zona ten limitados os seus aparcadoiros en horario comercial, quedou dobrada sobre o desnivel, duns dous metros, soportando gran parte do peso do vehículo e impedindo que se precipitase desde as alturas.

Ao nerviosismo propio do momento, sumouse a indignación da condutora ante o atraso da chegada do guindastre, que tardou case dúas horas, ao temer que o sinal podería ceder ante o peso do coche.