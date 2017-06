Nove meses de prisión por quedar con diñeiro da gasolineira na que traballaba

JF.G.G., acusado de apropiación indebida en Vilagarcía © Mónica Patxot

A Sección Cuarta da Audiencia Provincial de Pontevedra condenará coa súa conformidade a un home como autor dun delito continuado de estafa e apropiación indebida por quedar con diñeiro dunha gasolineira na que traballaba en Vilagarcía de Arousa tras alterar os libros rexistro do establecemento.

O acusado, J.F.G.G., chegou a un acordo de conformidade co fiscal, Jesús Cales, polo que se beneficiou dunha redución da condena de dous anos e medio de prisión á que se enfrontaba inicialmente. Tras o acordo, será condenado a nove meses de prisión ao aplicarse a circunstancia atenuante da responsabilidade criminal de dilacións indebidas.

O home poderá evitar o ingreso en prisión a condición de que pague a responsabilidade civil que acordou, por importe de 12.000 euros.

O fiscal acúsalle dun delito de apropiación indebida que cometeu entre o 12 de marzo de 2012 e o 2 de outubro de 2013, época na que traballou como empregado dunha gasolineira e tiña acceso aos libros rexistros e partes de control nos que se anotaban os litros de combustible que se vendían.

Segundo o escrito de acusación, coa intención de obter un ilícito beneficio económico, alteraba as anotacións, obtendo un desfasamento á alza no dato dos litros de combustible vendidos e procedía a facer seu en diñeiro en efectivo, o equivalente do prezo dese desfasamento de litros. Realizou esa alteración en diversas ocasións e obtivo un total de 16.891,14 euros.