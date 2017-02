Un anticiclón garante unha semana de tempo asollado nas Rías Baixas

Arrinca a semana coas Rías Baixas baixo a influencia anticiclónica.

Segundo a previsión de Meteogalicia espéranse ceos pouco nubrados ou despexados, con néboas matinais e algunhas nubes baixas pola mañá.

As temperaturas serán frías a primeiras horas do día aínda que subirán pola tarde. Nas Rías Baixas as máximas roldarán os 19.

Os técnicos sinalan que o arranque desta semana estará marcado por días de tempo seco cun ambiente primaveral.

As altas presións continuarán aínda preto da nosa Comunidade ata o xoves, pero tenderán a debilitarse e poderían permitir o achegamento de aire frío e de inestabilidade dende o Atlántico.

Isto significa que na fin de semana teríamos o ceo algo máis anubrado, as temperaturas diúrnas non serían tan elevadas como nos días anteriores e mesmo poderían producirse algunhas chuvias febles en Galicia, con maior probabilidade na metade oeste.

Esta situación meteorolóxica intermedia entre altas e baixas presións podería continuar nos primeiros días da seguinte semana.