O PP de Ponte Caldelas cre que Andrés Díaz "confunde a xestión municipal cun reality show"

O Partido Popular de Ponte Caldelas considera que o alcalde da localidade, Andrés Díaz, "confunde a xestión municipal cun reality show de propaganda".

Os populares cren que a "ocorrencia" do goberno local de crear o logo "Ponte Caldelas está de moda", é un "pura vaidade que só el mesmo se cre" e que "deixa claro" que tras case dous anos de goberno tripartito "todo se reduce a festas e propaganda".

O portavoz popular, Ricardo Castro, esixe a Andrés Díaz "seriedade" na xestión municipal e "que dedique mais tempo á solución de problemas dos veciños do municipio e menos a facerse autobombo".

"A verdade é que tras dous anos do goberno de Andrés Díaz todo se resume a festas, propaganda e ir meténdose en todos os charcos que se lle cruzan, neste tempo non foron capaces de conseguir un investimento importante para o municipio nin ampliaron a rede de saneamento no rural", afirma Ricardo Castro.