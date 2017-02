Presentación da marca Ponte Caldelas está de moda © Concello de Ponte Caldelas

Unha nova marca acompañará, a partir de agora, a todas as comunicacións e á imaxe corporativa do Concello de Ponte Caldelas. Trátase de Ponte Caldelas está de moda, unha denominación que xa se está tramitando diante a oficina nacional de patentes e marcas.

Este distintivo utilizarase en toda a comunicación exterior do Concello. Deste xeito, incorporarase aos carteis e documentación destinada á súa difusión pública. O logo acompañará en todas estas publicacións ao escudo municipal.

O deseño elixido, que ten una configuración circular, parte da escultura metálica deseñada polo artista Xosé Ortiz para conmemorar os 50 anos da Festa da Troita e que foi instalada o pasado mes de maio na cabeceira da Alameda.

O nome do municipio, en cor vermella aparece no centro e o círculo péchase cunha grafía cursiva e aliñación semicircular, na cor institucional do Concello, para completar o lema.

Con esta medida, o goberno municipal quere reforzar así a imaxe do municipio e dar un paso cara a modernización da comunicación institucional do Concello, separando a marca municipal, composta polo escudo oficial de Ponte Caldelas, da imaxe promocional, utilizando e poñendo en valor os símbolos locais.