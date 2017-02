Localizan unha vertedura de fecais ao río Lérez

O colectivo Anova Terra localizou unha vertedura de augas fecais ao río Lérez situada en Cutián, no concello de Cerdedo-Cotobade.

"Vai directamente ao río Lérez, non sabemos se se debe a un deficiente funcionamento do sistema de depuración ou a inutilidade das instalacións para o cumprimento do seu labor", sinalan desde Anova Terra.

Para este colectivo estas verteduras poñen en evidencia a "falta de coherencia" das políticas da Xunta e do concello de Cerdedo-Cotobade en materia de promoción turística xa que "se dedican a poñer carteis nas estradas mentres que o patrimonio arqueolóxico que anuncian atópase nunha situación de abandono".

Na súa crítica pola "incoherencia do gasto público" Anova Terra sinala que á Xunta de Galicia e á Deputación de Pontevedra porque "ningunha administración elabora un plan integral de coidado e mantemento do patrimonio arqueolóxico máis disperso e ameazado como é o caso dos petróglifos", indicaron.