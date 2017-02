A Xustiza absolve a Fernández Presas do delito de estafa

A Sección Cuarta da Audiencia provincial de Pontevedra absolveu do delito de estafa ao empresario Ángel Fernández Presas, expresidente da Federación Galega da Construción (FGC) e dono e fundador do grupo Indeza.

A Fiscalía pedira para el unha condena de 18 meses de prisión e o pago dunha indemnización de 1.890.166,12 euros, máis os intereses legais, á entidade Abanca. Estaba acusado de enganar á desaparecida Caixanova na concesión dun crédito cualificado como unha operación de risco por valor de 1,1 millóns de euros e non chegar a devolverllo. Con todo, el sostivo durante a vista oraal que non o devolveu porque non tivo a oportunidade, pero que "desde o primeiro día" tivo intención de devolvelo.

Segundo asegurou, xa comunicara a todo o mundo que "cuando surgiera la primera oportunidad, lo quería pagar", pero a día de hoxe aínda ten a débeda. A preguntas da maxistrada que presidía a sala, Nélida Cid, recoñeceu que aínda o debe e que non o abonará a curto prazo, pois "no lo he pagado porque no tenemos dinero tampoco en este momento para pagarlo".

A sentenza xustifica a absolución en que a proba practicada "non foi bastante para alcanzar a convicción sen xénero de dúbidas", da comisión por parte do acusado do delito de estafa.

A sentenza non é firme e contra ela poden interpoñer Recurso de Casación.