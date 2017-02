A Xunta acometerá no verán a mellora do firme das estradas na provincia

A Xunta, a través da Consellería de Infraestruturas e Vivenda, publica este mércores no Diario Oficial de Galicia (DOG) a licitación das obras de rehabilitación de firme en treitos localizados de estradas na provincia de Pontevedra, co fin de incrementar a seguridade viaria.

Esta actuación ten un prazo de execución de 3 meses e contan cun orzamento de case 850.000 euros.

Estes traballos que se licitan iniciaranse este verán e teñen como obxectivo a mellora destas vías, para acadar unha condución máis cómoda e segura. Así mesmo, estas tarefas permiten prolongar a vida útil do pavimento das estradas.

Como son obras de rehabilitación de firme, non son necesarias expropiacións nin se afecta a ningún servizo que non sexa a propia circulación do tráfico, que estará debidamente sinalizado.