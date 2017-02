O Bloque pedirá á Xunta o soterramento da liña de alta tensión de Monte Porreiro

O grupo parlamentario do Bloque Nacionalista Galego (BNG), presentou unha proposición non de lei no Parlamento galego na que insta ao goberno da Xunta a asinar un novo convenio entre a Consellaría de industria, Gas Natural Unión Fenosa e Concello de Pontevedra para financiar as obras correspondentes ás instalacións eléctricas pendentes do soterramento da liña de alta tensión de Monte Porreiro, valoradas en 1,1 millóns de euros.

O BNG lembra que en decembro de 2007 asinouse un convenio para levar a cabo estes traballos pero a día de hoxe segue sen estar rematado o proxecto de soterramento da liña eléctrica que atravesa o barrio de Monte Porreiro.

Unha situación que ademais de supoñer o "dispendio de recursos públicos xa investidos", supón o "incumprimento dun compromiso adquirido" polas administracións para darlle solución a unha das "demandas históricas do barrio".

Para dar remate ás obras xa iniciadas e "financiadas integramente polo concello", o grupo parlamentario do BNG presenta esta iniciativa.