Ana Pontón: "O actual modelo de financiamento fai perder ao Concello de Pontevedra 4,12 millóns de euros anuais"

A portavoz nacional, Ana Pontón, explicou o modelo de financiamento autonómico que propón o BNG nun acto aberto á cidadanía celebrado en Pontevedra: "O concerto económico" que, en palabras da dirixente do Bloque, consiste en "ter o control e a xestión total de todos os recursos de Galiza", pola vía dos impostos ou transferencias, "e facer contas co Estado ao final de cada exercicio aportando a facenda central a cantidade que corresponda".

Con este sistema a nosa comunidade disporía de 3.500 millóns de euros adicionais "que permitirían acabar cos recortes en servizos públicos e sociais" e ademais "permitiría unha autonomía real, única opción para avanzar", e garantir "unha convivencia entre iguais nun Estado plurinacional".

"Como non querer un concerto económico que nos daría 3.500 millóns de euros adicionais cos que blindar os nosos servizos públicos e sociais? ", se preguntou Pontón.

Segundo a voceira nacional do BNG, con este sistema poderíase "aplicar unha fiscalidade xusta na que paguen máis os que máis teñen e, por suposto, tamén defendemos o concerto por orgullo de país, porque confiamos na capacidade de Galiza e non compramos a falsa idea de que vivimos da solidariedade do Estado", salientou.

MÁIS RECURSOS PARA PONTEVEDRA

No caso concreto de Pontevedra, a líder do BNG explicou que unha simple operación aritmética revela que a cidade do Lérez perde con este "reparto discriminatorio" 4,12 millóns de euros.

Unha cidade como Málaga recibe o mesmo financiamento que as seis cidades galegas con maior poboación, "o que exemplifica que os actuais criterios de reparto deixan Galiza moi mal parada", dixo.