'Tecendo lazos' pecha esta semana con obradoiros en Ponte Caldelas e Cerdedo-Cotobade

O programa 'Tecendo lazos' de fomento do envellecemento activo que impulsa a Deputación Provincial de Pontevedra pechará con dous novos obradoiros que comezan este luns 9 de xaneiro nos municipios de Cerdedo-Cotobade e Ponte Caldelas.

En Cerdedo-Cotobade impartirase o obradoiro 'Larpeiradas da terra', que figura dentro da área temática 'Coas mans nos pucheiros'. A actividade de Ponte Caldelas leva por título 'Obradoiro de percusión tradicional' e forma parte da área de 'O noso son'.

Ambas as dúas actividades impartiranse en horario de tarde de luns a venres e nelas participarán 15 e 8 persoas. Esta é a segunda actividade que celebra Cerdedo-Cotobade no marco de “Tecendo lazos”, ao ser unha das tres vilas (xunto con Nigrán e O Rosal) que solicitaron poder impartir un segundo obradoiro debido á alta demanda de participación.

O programa, elaborado polo servizo de Cohesión Social e Xuventude da Deputación de Pontevedra, estaba previsto para o seu remate con anterioridade, pero o goberno provincial aprobou a ampliación do prazo de impartición de 16 dos seus obradoiros dende o 31 de decembro ata o 15 de xaneiro.

Segundo a presidenta da Deputación, Carmela Silva, participaron en total 501 persoas en 25 obradoiros, cunha media de 20 participantes por actividade, dun máximo de 30. Permitiu que as distintas xeracións se puxesen en contacto para que as máis novas poidan aprender das maiores e que estas se sintan moito máis integradas e útiles, permitindo que todo o coñecemento que levan acumulado durante anos non se perda.