Amplo despregamento de medios para buscar un home desaparecido de Campo Lameiro

Un amplo dispositivo de medios das Forzas de Seguridade colabora desde media tarde deste sábado nas tarefas de procura dun veciño de Campo Lameiro de 52 anos que desapareceu da súa casa ao mediodía.

A esposa do desaparecido presentou a denuncia a media tarde no posto da Garda Civil de Cuntis indicando que saíra a pasear e non regresara á casa. Descoñece a ruta que seguiu, pero teme pola súa vida.

Nas tarefas de procura implicáronse inicialmente efectivos da Garda Civil, o Servizo de Protección da Natureza (Seprona) de Caldas de Reis e o Grupo de Emerxencias Supramunicipal da Estrada, pero desde que caeu a noite uníronse unidades máis especializadas e cans adestrados no rescate e a procura de persoas da agrupación de Protección Civil de Padrón. Esta agrupación complementa o traballo dos animais para rastrexar as zonas estipuladas co uso de drons.