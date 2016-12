A Xunta estuda a cesión parcial ao Concello da estrada vella de Marín

Reunión na Xunta para falar pola Variante de Alba © Mónica Patxot

O alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores aproveitou a reunión deste xoves coa conselleira de Infraestruturas e Vivenda, Ethel Vázquez, para solicitarlle a cesión parcial da estrada vella de Marín.

Neste encontro celebrado na delegación da Xunta en Campolongo, Lores razoou que contorna a este viario existe "un ámbito moi urbano que está dentro da cidade, especialmente o ámbito de Mollabao".

O rexedor sinalou que esta é unha zona onde hai unha "demanda importante de acougado de tráfico", xa que conviven nesta contorna un colexio, a Casa do Mar e unha residencia da terceira idade.

Ademais o concello planea abrir esta zona da cidade ao mar coa creación dun gran parque público duns 14.000 metros cadrados nos antigos terreos de Malvar, no barrio de Mollabao. Será coa colaboración de Costas do Estado, que cederá tamén unha serie de parcelas. Esta operación continúa bloqueada por parte do banco titular dos terreos.

O goberno local xa demandara hai tempo a competencia deste viario e o propio director da Axencia Galega de Infraestruturas, Francisco Menéndez Igrexas, presente na reunión deste xoves, xa se mostrou disposto a aceptar esta petición como comunicou con anterioridade ao alcalde.

Segundo desvelou Fernández Lores, a Consellería está disposta a transferir ao concello o tramo deste viario correspondente á zona máis urbana, é dicir, desde a rotonda de Manuel do Palacio pasando pola contorna de Mollabao e ata, "probablemente" o barrio de Ponche Muiños.

"Se que é preferible que a collamos nós porque así ordenariamos ou tráfico a noso xeito ao mellor poñemos dirección única e facemos distintas alternativas", comentou Fernández Lores. "A Xunta vai a estudar esta petición, sen compromiso, e veremos podar facer", afirmou o alcalde da capital.