Pontevedra pedirá aclaracións ao informe do Instituto Xeográfico sobre os lindes con Poio

O Concello de Pontevedra decidirá ao longo deste xoves se presenta alegacións ao informe do Instituto Xeográfico Nacional que determina que os terreos situados entre a Xunqueira de Alba e a estrada PO-531, nos que están situados a base dos Bombeiros ou a Garda Civil, pertencen a Poio e non a Pontevedra. En principio, a súa idea é non alegar, pero si pedir aclaracións a algúns aspectos do documento, en concreto, aos relativos á ponte das Correntes e a posibilidade de que a cabeceira pola avenida Domingo Fontán se sitúe en Poio e non na capital.

Esa aclaración, de todos os xeitos, non se pediría ao Instituto Xeográfico Nacional que elaborou o informe, senón á Xunta de Galicia, que será agora a administración que teña que dar o seguinte paso no conflito polos lindes entre Pontevedra e Poio.

O concelleiro de Réxime Interior e Patrimonio, Vicente García Legísima, explicou este martes que preguntarán, en concreto, pola zona que vai desde a desembocadura do río Rons paralea á Ría, sobre a que el entende que o informe "non se pronuncia", pois o plano marca o último punto de deslinde debaixo da ponte do río Rons, pero "non sinala a partir de aí", o que implica que non aclara se a ponte das Correntes está en Pontevedra ou en Poio.

Na resolución que emita a Xunta de Galicia en base ao informe do Instituto Xeográfico "debería quedar clara" cal é a situación da Xunqueira de Alba e que pasa coa ponte das Correntes e, se non o aclara, pedirán a aclaración, pero Legísima sinala que en todos os demais aspectos Pontevedra, en principio, non discrepará.

Respecto diso, sinala que, en realidade, o cambio dos lindes non afectaría o funcionamento do Parque de Bombeiros, que está nun terreo comprado hai décadas polo Concello de Pontevedra e "varíase ou deslinde, non varía ou réxime de propiedade". A situación non preocupa "en absoluto" ao grupo de goberno.