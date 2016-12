Froiz espera abrir o seu novo centro loxístico en "dous ou tres anos"

Dous anos despois de presentar o proxecto, a empresa Froiz está por fin en disposición de comezar as obras para construír o seu novo centro loxístico no polígono de Barro-Meis. A compañía espera que nun prazo máximo de tres anos entre en funcionamento a nave principal deste complexo, duns 21.000 metros cadrados.

Será, segundo trasladou Froiz, unha das mellores naves de distribución de España. Así o confirmou o propietario da empresa, Magín Froiz, que acaba de asinar co alcalde de Barro, Xosé Manuel Fernández Abraldes, a cesión do uso dos viarios internos das parcelas onde se vai a construír esta plataforma loxística.

Os viarios que rodean as parcelas nas que se vai a implantar o proxecto empresarial, que ocuparán uns 70.000 metros cadrados do polígono, pasarán a funcionar como viarios de manobra da actividade do grupo.

O proxecto global de Froiz, cuxas obras poderían durar unha década, inclúe unha nave loxística para produto seco, unha nave para produto fresco, un edificio para comedor e vestiarios, unha gardería para fillos de traballadores, unha zona para carga de baterías e pallets, unha instalación para o abastecemento de gasóleo, un túnel de lavado para camións ou garitas de control.

Ademais, haberá amplas áreas de aparcadoiro e circulación, así como zonas axardinadas que ocuparán case 2.000 metros cadrados.

Neste sentido, a intención da compañía pontevedresa é que todo o complexo estea rodeado de árbores e áreas verdes, un compromiso ambiental que se completará con naves para a reciclaxe de cartón, plástico ou vidro e o uso de enerxías renovables.

Froiz calcula que neste novo centro loxístico traballarán unhas cincocentas persoas cando estea a pleno rendemento. A compañía sinala ademais a gran situación deste centro, xa que a autovía do Salnés e a AP-9 facilitará o seu labor de distribución.

Coa entrada en funcionamento desta plataforma loxística, as actuais instalacións que Froiz ten en Lourido (Poio) non se pecharán, pero si modificarán os seus usos. En todo caso, a empresa aínda non ten decidido a que se destinarán. Actualmente, os directivos están a analizar as diferentes opcións que teñen sobre a mesa.