Cena solidaria con los mejores chefs en lugares de moda

El próximo lunes 28 de mayo se celebrará la VI edición de Soul Food Nights, el evento benéfico que un año más une gastronomía y moda con el objetivo de recaudar fondos para Acción contra el Hambre.

Durante esa noche, las mejores tiendas de Madrid abrirán sus puertas para ser escenarios de una cena solidaria. Una experiencia única que va más allá de lo gastronómico, cenando en un espacio normalmente dedicado a la moda y de la mano de una selección de grandes chefs de nuestro país. En cada tienda, un cocinero diferente, con un menú distinto, recibirá a los invitados de forma simultánea.

VEINTISIETE CHEFS DE LUJO

Participan este año un total de 27 chefs, que reúnen 13 estrellas Michelin: Ángel León (Aponiente, 3*Michelin), Óscar Velasco (Santceloni, 2*Michelin), Paco Roncero (Terraza del Casino, 2*Michelin), Ramón Freixa (Ramón Freixa, 2*Michelin), José Carlos Fuentes (El Club Allard, 2*Michelin), Ricardo Sanz (Kabuki, 1*Michelin), Javier Aranda (La Cabra, 1* Michelin), Mario Payán (Kappo), Miguel Carretero (Santerra), Álvaro Castellanos e Iván Morales (Grupo Arzábal), Andrea Tumbarello (Don Giovanni), Joaquín Felipe (Florida Park), Pepa Muñoz (El Qüenco de Pepa), Juanjo López (La Tasquita), Nino Redruello y Patxi Zumarraga (Fismuler), Ricardo Álvarez y Roberto Cabrera (Huerta de Carabaña), Ricardo Vélez (Moulin Chocolat), Javier Mayor, David Alfonso y Javier Goya (TriCiClo), Javier Estevez (La Tasquería), Carlos del Portillo (Bistronómika) y Nagore Irazuegi y Rodrigo García Fonseca (Arima Basque Gastronomy).

TIENDAS Y MARCAS DE PRIMERA LINEA

Participan también las siguientes tiendas en las que se celebrarán las cenas (en orden alfabético): Agatha Ruiz de la Prada, Ambrosia, Asics, Barbour, Brumalis, El Corte Inglés, Gancedo, Hence, Makro, Mi calle de Nueva York, Mimoki, Muro, Museo Thyssen, Roca, Santo Mauro Hotel, The Extreme Collection, Thomas Wellness Group y Vista Alegre

A ellas se suman un gran número de marcas como colaboradoras en este evento solidario, comprando las mesas para las cenas: Campofrío, El Corte Inglés, Electrolux, Endesa, Heineken, Juvé & Camps, Makro, Muro, Ostras Sorlut, Pepa Muñoz, Roca Gallery, Royal Bliss, Santo Mauro Hotel, Thomas Wellness Group y Torres.

CHEFS SOLIDARIOS

Esta ya consolidada acción benéfica, que se viene celebrando año a año desde 2013, es fruto de la colaboración de la agencia gastronómica Mateo&co y Marie Claire y en beneficio de Acción contra el Hambre.

Los más prestigiosos cocineros del panorama gastronómico nacional prepararán un año más esta cena benéfica en las tiendas participantes en la iniciativa. El coste del cubierto será de 250 euros y los fondos recaudados servirán de apoyo a Acción contra el Hambre para el desarrollo de programas de inserción socio-laboral en España.

Estos programas ayudan a colectivos con dificultades de acceso al mercado laboral a encontrar un trabajo o crear su propio negocio y salir así del círculo de la pobreza y la exclusión al mejorar su situación laboral de forma estable y duradera. El 80% de quienes participan en estos programas son mujeres, dado que son ellas quienes padecen las mayores tasas de desempleo y sufren precariedad y temporalidad en el empleo.

Acción contra el Hambre las apoya para que mejoren las competencias que hoy demanda el mercado laboral o que se requieren para poner en marcha y consolidar un negocio. Entre estas competencias están las de crear su marca personal, nutrir y gestionar su red de contactos, ser más flexibles o tener capacidad de adaptarse al cambio.

Una acción solidaria cuya realidad es posible cada año gracias a la implicación de los agentes participantes. No hay que olvidar a todos aquellos que colaboran con los cocineros: maîtres, camareros y todo el personal de cocina, que desde distintos restaurantes han trabajado de forma desinteresada.

SOBRE ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

Acción contra el Hambre es una organización humanitaria internacional que lucha contra las causas y los efectos del hambre. Salva la vida de niños y niñas desnutridos. Garantiza a las familias acceso a agua segura, alimentos, formación y cuidados básicos de salud. Trabaja también para liberar a niños, mujeres y hombres de la amenaza del hambre. En España, su intervención se centra en la lucha contra el desempleo y a favor de la inclusión sociolaboral de personas con dificultades de acceso al mercado de trabajo.



MATEO&CO

Fundada en el año 2000, Mateo&co es la primera consultora estratégica de marca, marketing y comunicación especializada en gastronomía. Desarrolla estrategias de marca y comunicación para algunas de las compañías más conocidas a nivel nacional, con especial relevancia en el mundo de la gastronomía, alimentación y bebidas.

Se ha posicionado en los últimos años como impulsora de nuevos cocineros y proyectos gastronómicos Premium, junto a 50 Best Restaurants o el chef Grant Achatz, consolidándose como una de las agencias más importantes en este sector a nivel nacional. No solo por la organización de constantes eventos gastronómicos para diferentes marcas, sino porque es también responsable de la comunicación de chefs como Eneko Atxa y de su restaurante Azurmendi***, así como de otros restaurantes como El Invernadero* de Rodrigo de la Calle, Kappo de Mario Payán, Restaurante Santceloni** de Óscar Velasco Grupo Arzábal o Etxanobe de Fernando Canales. Y de lanzamientos como DiverXO***/StreetXO de Dabiz Muñoz, Habitual, de Ricard Camarena, Alborada*, Alabaster y Arallo, con el chef Iván Domínguez, Coque**, de Mario Sandoval, o Santerra, de Miguel Carretero.

Representando y trabajando para grandes eventos gastronómicos internacionales –Michelin Spain, 50 Best Restaurants o International Wine Challenge- y creamos otros cuando es necesario–#MadrEATMarket, #Alinea Madrid, #InResidence-. Especialista en branding, packaging y estrategia de diferentes marcas de alimentación y bebidas como Nordic Mist, Seagram’s Tonic Water, Supracafé, Coca Cola España, Mahou, Amstel o Torres Wine, además de NH Hotel Group e Iberia Líneas Aéreas.

Pionera del streetfood en España, con la creación del mercado MadrEAT, que desarrolló su primera edición en octubre de 2014. Y organizadora de #InResidence, el evento gastronómico con el que cada año trae a reconocidos chefs internacionales y nacionales a Madrid, como el pop-up de Nacho Manzano (Casa Marcial 2* Michelin) en febrero 2018, Colombia InResidence en enero 2017 con los chefs los 4 chefs colombianos incluidos en el 50 Best Latin American y Alinea Madrid, el restaurante pop-up del el chef americano 3 estrellas Michelin Grant Achatz en enero 2016.