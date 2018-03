Ría de Pontevedra, cuna de heroicos marinos, cuna de enamoradizos poetas

FOTOGRAFÍAS: @Sofía Lorenzo.

Salimos en busca de curiosidades. En estas ruinas de misterios ocultos, encontramos el sepulcro de Paio Gómez de Sotomaior. Surgen preguntas, discusiones… Me miran. Saben que poseo un documento en donde lo mencionan.

Hombre de astucia y enamoradizo. Su bisabuelo fue Paio Gómez Charino: Tuvo gran relevancia en la política de Castilla y en la conquista de Sevilla en el año 1248. Gran conocedor del mar y del arte bélico marino. Con 27 naves, construidas en nuestros astilleros y 17 de Noya, nuestro almirante – poeta. Trovando "As froles do meu amigo / briosas van no navio", ayuda en la Conquista de Sevilla. Se enamoraba de casadas, solteras. Fue muerto por un marido celoso. En una crónica de Fernando IV 1295:”... e estando un día fablando el infante Don Enrique e el infante don Juan en la dehesa de Ciudad Rodrigo, estando Pay Gómez Chariño apartado, llegóse a él un caballero que decían Rui Pérez Tenorio, e diole con un cuchillo por medio del corazón, e cayó luego de un caballo que estatua, muerto en tierra…

En 1308 sus restos fueron depositados en la tumba de San Francisco, con la siguiente reseña: "El gran marino que ganó Sevilla siendo de moros".

Su bisnieto hizo honor a su fama, ya bélica, ya amorosamente. Nació en Pontevedra, se desconoce su fecha. Hijo de Diego Alvarez de Sotomayor y María Alvarez, nieta de Paio. Se desvinculó de la Casa de Sotomaior, de la diócesis de Tuy, siendo el primero de la casa de Lantañón, en Meis.

Heredó de sus padres el título de caballero da la Orden de Banda. No fue mariscal de Castilla, como su padre. Sí un gran embajador. Enrique III lo envió de embajador sobre el año 1400, con fines de entablar relaciones políticas con Tamerlán. Este tenía sometido a los musulmanes, permitiendo subsistir al imperio bizantino un siglo más.

Nuestro pontevedrés no solo consiguió su amistad, el compromiso de defensa de los reinos de Castilla. Se comenta que rescató a sus sobrinas de los otomanos. Se enamoró de María de Grecia, infanta de Hungría; se casó con ella.

Comienzan los comentarios. Vasco de Aponte: “El moro envió dos sobrinas al rey para que las casase en España. Paio embarazó a María en el camino. Enterado el Rey quiso degollarlo. Todos intercedieron y el rey asintió al casamiento”.

Muerto el Rey, su hijo Juan II, aconsejado por el arzobispo de Santiago, Lope de Mendonza, (llegaría a Cardenal, y de etnia hebrea), forzaron a Paio a comentar que su matrimonio fuera una imposición del monarca Enrique III y disolvieron el matrimonio.

El motivo fue el casamiento de Mayor de Mendoza, prima del Cardenal, de etnia hebrea, con Paio Gómez de Sotomaior. Hubo varios hijos, siendo su heredero Suero Gómez de Sotomaior, (1417-1490).

En un documento, verificado por la policía científica como auténtico, de fecha 29 de septiembre de 1435: Mayor de Mendoza, en su nombre y el de su marido Paio Gómez de Sotomaior, compran finca en la Moureira, lindando con la casa de Domingo de Colón “El viejo”. Describe este documento vendedores y testigos, reseñas de la propiedad de compra-venta. Domingo de Colón es el abuelo de Cristóbal de Colón y Fonterosa.

En estos tiempos es comentado como fuente de los que defienden que Madruga es Colón. Lo reencarnan en Fernand Yánez de Sotomaior, padre de Madruga, que fue un gran marino en favor de Alfonso V de Portugal. La historia nos documenta que no hay vinculación entre Paio y Fernand Yanez, y que Madruga murió en 1486 en Alba de Tormes.

Algunos defensores de nuestro Colón Gallego hacen críticas sobre los que ha alimentado que Colón es Genovés, los ponen a caldo. No se observan ellos, que defendiendo Madruga-Colón, cometen el mismo engaño que los italianos. Tienen pruebas históricas, documentales. Aducen que necesitan las científicas: Las hay. La de dos forenses y la prueba de ADN del doctor Lorente. En las charlas coloquio del mes de abril, que anunciaremos, se les invita a exponer sus postulados.

¡Salud, felicidad y fortuna!

Pedro de Lorenzo y Macías.