Todo es mentira... menos tú (El Gaslighting a escena)

"Gaslight (Luz que agoniza en España y Luz de gas en Hispanoamérica ) es una película estadounidense estrenada en 1944 basada en la pieza de teatro de Patrick Hamilton Gas Light .Fue dirigida por George Cukor . Charles Boyer , Ingrid Bergman y Joseph Cotten fueron sus actores principales.

Este trabajo cinematográfico se estrenó en Gran Bretaña con el título Murder in Thornton Square, fue el comienzo de la carrera cinematográfica de Angela Lansbury "





"Unos recién casados se mudan a vivir a casa de una tía recientemente fallecida. No obstante, pronto empieza la mujer a oír por las noches en su ático, unos extraños ruidos que la aterrorizan, y la presión de su marido, la atormentan hasta hacerla creer que se está volviendo loca. Durante la película se investigan los diversos fenómenos y se llega a la raíz de la verdadera razón".

Seguro algunas personas conocéis la peli.

En esta película, sucede que el marido efectúa una serie de maniobras para hacer dudar a la mujer de su propio criterio. Desenrosca las bombillas, produce ruidos en la casa. Cuando ella le explica tales fenómenos, él por supuesto lo niega, le dice que es su imaginación. Ella empieza a pensar que efectivamente se está volviendo loca. El propósito de su marido en este caso es hacerla dudar de su criterio e inhabilitarla, invalidarla. Pueden existir fines varios o bien deseo de poder.O hijoputismo de serie, pero eso nunca nos lo cuentan. Esto no tiene que hacerlo un marido. Esto lo puede hacer cualquiera. O cualquieras. Si nos dejamos.

En la Psicología este fenómenos se produce a menudo, y lleva el mismo nombres: gaslighting. ¿Os ha sucedido alguna vez que os han hecho dudar de vuestro criterio, con argumentos falaces, poniendo en duda vuestro juicio?

Bien, esto es una forma de abuso emocional y no necesariamente tiene que ver con el género. Puede hacerlo un hombre a otro hombre, una mujer a otra mujer, una mujer a un hombre .Unos compañeros a otros. Me jode, me indigna, me puede. Puede haber acusaciones falsas y realidades ocultas. Si cuestionamos, estamos locos, somos extraños. Se nos silencia. Por supuesto siempre se dan varias perspectivas; siempre hay realidades diferentes y nunca un punto de vista único. Pero lo cierto es que las personas que emplean la maniobra gaslighting saben exactamente lo que están haciendo y existe una única función: inhabilitar el criterio o criterios de las víctimas. O de quienes desean que lo sean.

Imaginad una sociedad cerrada, o un grupo gregario de gente que mediante mass media u ocultación de información os presiona para determinada acción. Imaginad que les interesa mover vuestro criterio por un interés determinado. Imaginad que simplemente algunas…son tontas. O tontos. Pero se creen que la tonta eres tú. Os dice que no cuestionéis y que esto "hay que hacerlo ya". Imaginad que ante determinado hecho decidís cuestionar e investigar lo que dice la mayoría, y algo en vuestro interior os dice que es incierto.

Pero no hacemos caso a la intuición, porque claro, la mayoría debe estar acertada. Así manipulan los mass media y los diferentes medios informativos, también las sectas e incluso algunas personas que estimábamos amigas.

Incluso, puede hacerlo nuestra pareja o un compañero o compañera. Es terrible ir contra corriente, claro, no conviene. Los disidentes son castigados y entonces se les hace "gaslighting", porque claro, no es ética la violencia física. Pero el asesinato psíquico, como dice el libro de Marie France Hirigoyen, es sutil y silencioso. La víctima se arruga, empieza a dudar de su criterio.

Sufre ansiedad, desconfía del mundo, explota. Es entonces cuando el grupo empieza a tildarle o tildarla de "loca", "explosiva", "extraña" o extraño. Bueno, es una manipulación muy burda. Personalmente no suelo creer lo primero que veo.

Este año he aprendido que todo, todo debe ser cuestionado, y que la intuición funciona. Observad el libo de Clarissa Pinkola, Mujeres que corren con lobos. Nos dice que confiemos en nuestra intuición, ese sexto sentido que nos dice "por ahí no". No es nada esotérico. Es una parte de nuestro cerebro emocional, la amígdala, que está registrando peligro.

Este año, como otros , he sido objeto o sujeto de diversas situaciones en las cuales he aprendido. Soy una víctima genial para el gashligting, se me ven las costuras y la piel.Exploto. Dudé de mi criterio. Me afectó la presión. Mas sigo sin ceder a ella, aunque me cueste a veces respiración, vida. Pero el tiempo pone todo en su lugar, y observo lo manipulable que puede llegar a ser el criterio humano.Los medios cibernéticos se prestan a este cobarde asesinato psíquico. La presión grupal, también.Parece ser que resulta muy importante caer bien , ser aceptado. O es que yo he sido tan paria que simplemente, me da igual.

Por eso no me fío de lo primero que escucho, por eso no me gusta enjuiciar a inocentes y por eso en primer lugar me fío…de mí.





¿Habéis pensando que múltiples veces la mayoría dice una cosa, y no por ello está acertada? Hubo un loco que se atrevió a decir que la Tierra era redonda. Pues bien, todo el mundo se echó las manos a la cabeza. ¿Conocéis el cuento del Traje de Emperador?

Nadie confesaba ser consciente de que iba desnudo.Hasta que un niño inocente levantó la mano…y cuestionó.

¿Conocéis el experimento de Milgram? La gente obedece sin pensar, aun pensando que van a causar un daño a otra persona. Simplemente cediendo a la presión.

Me hace mucha gracia la gente preocupada por el qué dirán, o aquellas personas a las que les parece terrible y escandaloso que alguien desee disentir. Qué escándalo, qué horror. Qué pensarán, qué dirán. Seamos claros, a nadie le importa un pimiento lo que haga el resto. Cada uno libra su batalla. Nos preocupamos del qué dirán de nuestra superficie en lugar de poner la cara por el bienestar común. ¿Alguien nos lo agradece? No. Y tampoco lo esperamos, cuando se actúa por compromiso, la recompensa es ayudar.

El caso es que este año he recibido algunas balas, y en campos que no conocía y estoy teniendo que aprender.He observado injusticias por irreflexión y descrédito, y se ha intentado lastimar a gente a la que estimo y valoro bien.El caso es que he decidido, y espero también otros, no entrar en ese juego juicio de lastimar sin cuestionar.

Gaslighting, sabéis, pronto, enciendan rápido todas las bombillas, y seamos ejército de locos, y sí, vamos a incordiar.

Me cansa que nadie cuestione y que seamos un tsunami de gregarismo y tontería, me cansa la moda, los mass media, las votaciones y el consenso. Yo no consenso. Yo loca. Yo paria.

Curiosamente la mujer de la película no imaginaba que la luz se apagaba. Curiosamente el emperador sí iba desnudo, y la Tierra parece que no es cuadrada, ni octogonal, ni poliédrica. Este año asumí un compromiso, altruista, para ayudar. Mi idea era la colaboración. Hay muchas ideas distintas, pero chocan, y a veces no encajan, me da igual que me revienten, no me voy a dejar mover.

Cada interés es diferente, el mío es el siguiente: ayudar, cuestionar, no acusar sin pruebas, no lastimar a gente que estimo, a gente que trabaja y batalla para beneficio de la cultura. Mi interés es no ser peón para caer mejor a nadie, lo siento, no me importa y no me dejo convencer. Este año he roto lanzas y me las han roto a la espalda, solo quiero deciros, gente, gente bonita…cuestionad.

El gaslighting es necesario, es una cortina de humo, una cortina de silencio que impide eso horrible: PENSAR.

Y nos creemos importantes, y nos creemos invencibles, pero quizás la mayoría…no tenga, no tenga razón.

Todo esto parece oscuro, todo esto parecer extraño, pero la Psicología lo explica, la Historia y el Cine también.

Así que cuando os gaseen, u os quieran imponer criterios, pensad que quizá, es posible, que vosotros tengáis razón.

Una palabra en falso, un paso sin cuestionar, y haremos daño, desacreditar una mente es sencillo, es religión. Pero no es ético, no mola, a mí no me gusta, no quiero, y por mucho que me gaseen no me van a hacer tragar.

Sabéis, Le Bon ya lo decía, es fácil manejar la masa, el pensamiento grupal sufre de contagio y desindividuación.

Pero hay una cosa que nunca, nunca debemos perder de vista: seguimos siendo mentes libres, con voz , derecho y emoción.

Así que cuando os digan algo, primeramente , antes de oírlo, pasémoslo por ese filtro, ese filtro de la razón.

Porque disentir nunca es malo, la crítica abre caminos, lo que los cierra es condenarse y automentirse por no luchar.

Hoy rompo una lanza encendida por todas esas gentes buenas que por causa de un descrédito han sufrido en carne y en voz. Porque yo también la he sufrido, la opinión pública no importa, que nos gaseen el cuerpo, los labios, nuestra mente sabe respirar.

Y nuestro corazón revienta, y despreciamos las falacias, porque todo, todo es mentira…Todo es mentira, MENOS TÚ.

