Paja y heno. Asco y tristeza. Hay dolores cotidianos que al lado de la magnitud de otros dolores se vuelven ínfimos. Las luchas, la ambición, la ira. Todo eso que nos hace enanos. La incapacidad de diálogo. Paja. Basura. Lo desprecio. Toda riqueza y todo ego, todo eso que nos creemos cuando nos miramos al espejo y pensamos que somos grandes. Todo lo que nos hace sentir enanos, miserables, paja, paja, cuando los ideales se rompen y la raza humana se antoja una especie de monstruosidad.

Muere un niño. Han muerto otros. No hay razón humana ni excusa, no hay justificación posible, no hay más rabia ni más dolor que la que puede producirnos una inocencia sometida, sajada, vejada.

Por favor, vengan a matarnos, de frente, adultos con adultos, a cara partida y de frente.

Me da asco la perversidad y me da asco la cobardía. Presunción de inocencia, claro, esto no lo puedo escribir. No puedo escribir nombres, pero sí puedo escribir hechos. Vosotros podéis y debéis, es nuestra única aportación. Es nuestra única defensa y nuestro único reclamo. Hoy dan ganas de darse una bofetada de realidad. Este año aprendí muchas cosas. La mayoría de las cuales preferiría ignorar. Ideales en los que creía, rotos, despedazados. Luchas que no valen la pena. Principios que se hacen finales. Sentires que se merman, se deshacen cuando enciendes un canal y es cuchas algo sobre un posible "móvil", o "cómo era el carácter del niño", como si eso importara o cómo si hubiera explicación posible. Tremenda falta de delicadeza de algunos mass media para tratar una tragedia así.

¿ES QUE EXISTE ALGUNA DUDA? ¿ES QUE EXISTE ALGUNA EXCUSA?

Qué rabia, qué pena, qué grima, que el Derecho esté tan torcido o que haya medios que no sepan transmitirlo sin filtro ni piel. La corrección política aquí…Mierda.

Se llama ASESINATO. Quién o quiénes sean culpables, por supuesto no lo decido yo. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre lo contrario, de acuerdo, pues las víctimas lo son y no se han podido defender.

Como en el caso de la chica asesinada, cuestionar por qué iba sola de noche, cuál sería su pasado, como en el caso de los San Fermines, que si "pasiva", que cuál era su vida sexual. ¿PERDONA?

Vamos a ver si dejamos de condenar a las víctimas en esta sociedad deleznable, esto ya me está dando grima. Así como la "corrección política" y el morbo de algunas tragedias, el compromiso de palabra y la falta de actuación.

Qué valores estamos mamando y qué tipo de bichos somos, cuando en la raza humana ocurren este tipo de realidades. Sigamos preocupándonos por el consumismo y las dietas, sigamos invirtiendo en armas, farmacéuticas, lujo y metiendo en paraísos fiscales la basura en la que nos hemos transformado. Mientras nuestros valores mueren asesinados sin defensas .Sigamos mirando hacia otro lado, claro que sí, es muy valiente.

A ver, me pregunto si el Mundo es así de toda la vida. Me aferro desesperadamente a una miguita de ideal, me rompo el pecho y la nostalgia para tratar de recordar que existen sueños, personas buenas, arte, música, Medicina.

Pero hoy me asquean algunos miembros de la raza humana y me da vergüenza ser persona. Los animales no actúan así, asesinan en defensa propia, por comida, ofrecen el cuello, los lobos, en señal de rendición. Saben cuándo parar, nosotros no sabemos, no sé qué tipo de venganza o perversidad acomete a las mentes de las personas cuando perpetran algo así. Cuando violan. Cuando torturan.

Supongo que Homo Homini Lupus, el Otro día alguien versado hablaba sobre la ley del Talión. El que quiera entender que entienda, en estos casos yo comulgo, y aquí sí que me posiciono sin matices y sin piedad. Qué asco, qué rabia, qué pena. Que podamos construir puentes, y a la vez bombas atómicas, que podamos dar vida y a la vez asesinarla.

Así, sin más, que la justicia muchas veces no sea justa, que se castigue al ladrón pequeño, que se salve de la prisión a alguien por influencias, por dinero. El asesinato no tiene género, ni móvil justificable. Cuando se trata de una inocencia, es perversamente más cruel. No creo que haya letrado que pueda defender algo así sin ganas de cortarse las venas. Qué asco, qué rabia, qué pena. No sé si puedo tener hijos. Pero me recorre un escalofrío al imaginar un dolor así.

Un temblor terrible y letal estremeció mi cuerpo hoy, simplemente he confirmado que la raza humana no es buena, que si suceden estas cosas algo estamos haciendo mal.

Reventé como reviento, debería estar curtida , pues no, NUNCA, oír estos sucesos jamás nos deja de doler. Quisiera ser loba o perra., ameba o clorofila, pero en días así ser humana me da repugnancia total.

Mis excusas si hiero alguna sensibilidad con este artículo, hablar de utopía sería un insulto a este dolor. Callarse es igual de cómplice que no posicionarse aquí. Tengo mucho temperamento, lo que detesto es la injusticia, la cobardía y el que alguien se mida con otro que no se pueda defender. Sea quien sea y como sea.

Hoy voy a enterrar a mi ego, le voy a dar una patada a todas mis gilipolleces, a mis ambiciones vanas y a mis tonterías llamadas sueños. Porque siento asco, vergüenza e indignación porque sucedan cosas ante las que no hallamos ni defensa ni razón.

Los asesinos, las asesinas de criaturas me dan auténtica repugnancia. Los pedófilos me abominan. Los violadores me dan arcadas. Disculpad que este no sea un artículo de Igualdad. Pero creo que hay cuestiones en las que no hay términos medios. Y hoy siento miedo y rabia de llamarme humana, pues sí.

No puedo enviar un mensaje empático o socialmente correcto, porque no puedo, no puedo, imaginarme este dolor. No puedo decir que tengo esperanza o positividad, porque en días así la pierdo, la pierdo del todo, pues sí.

Sigamos así que nos vamos derechitos hasta el Averno…Intemporalmente y sin flecos, hay algo llamado MORAL.