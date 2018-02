Los sesenta minutos de gloria de Rodrigo Cota

De todos es conocido la forma de trabajar del D. Rodrigo. Un periodista venido abajo por sus "muchas veces" infumables artículos con opinión propia y que algunas roza el insulto y desprecio a los que no piensan como él.

Hoy es día de fiesta para los anti-ence, anti-elnosa, anti-taurinos, anti... anti todo. Hoy estará arropado por un Sr. Masa y Sr. Lores que quieren morir matando y no les importa si se cumple o no con la Ley. ¿Qué beneficio va a tener el Sr. D. Rodrigo con este documental?, será el nuevo ayudante del responsable de prensa en el Concello?; ¿tendrá unas exclusivas para "SU" prensa?; ¿le darán unas páginas especiales en algún medio de comunicación?; ¿tendrá que demostrar a algún amigo que el siempre se opuso a ence?; ¿será que quiere dar el paso a la Política Municipal?, ¿será que ya no tiene ideas para la opinión pontevedresa, será..., será...?, otra pregunta no se me ocurre.

Señor Don Rodrigo, nos conocemos hace tiempo, hasta que me cansaron sus peregrinas opiniones le seguía en el DIARIO de PONTEVEDRA, pero "BASTA XA". Me da, que usted se apunta a enfilar algo de lo que no tiene idea ni conocimiento, algo que algún día solo escucho una parte, algo que hay que ir en contra de la verdad. Algo que si no se es anti-ence, se pierden los amigos del BNG, se pierden los amigos de la APDR, se pierden los amigos de la izquierda que lo único que quieren es una Pontevedra dormitorio de funcionarios y señoritos, cuando la juventud lo que demanda es juerga, fiesta, trabajo..., crecer y estudiar en su ciudad y una vez terminados los estudios "REALIZAR, si se puede, PRACTICAS REMUNERADAS EN ENCE, única empresa abierta a la juventud y a los valores profesionales de nuestros "jóvenes". Don Rodrigo, ¿solicitó usted alguna vez a la Dirección una visita por las instalaciones de ENCE para poder hablar de su trabajo con la neutralidad que el tema requiere?

Sr D. RODRIGO, mañana será otro día, mañana será "Sábado de resaca" y después qué... ¿Va a convencer a alguien que no está de acuerdo con el proyecto industrial de la ciudad?, ¿cree que aún queda alguno?. ¿Está buscando socios que se apunten a su invento?, ¿aun queda algún despistado?. Sr. D. Rodrigo, los que están, ya están y los que no piensan como usted para la hoguera de la prosperidad, del trabajo, de la seguridad y del bien por uno mismo y el de sus hijos, los que no para ir de terrazas a buscar algún politiquillo que pueda dar la exclusiva del día.

Muchas gracias.