No hay que meterse ahora en el asunto de la brecha salarial. Llevo un par de años leyendo casi a diario los titulares de "Marca", a ver si así consigo llegar a entender la forma de pensar de nuestro presidente. Rastrear en las líneas de la prensa deportiva una forma de razonamiento que pueda explicar la ausencia del mismo no ha sido buena idea. Dos años después sigo sin entender absolutamente nada, aunque ahora tengo tres banderines y sé lo que es la Liga Fantástica.

Vivimos tiempos que están dejando atrás planteamientos carpetovetónicos como el de que las mujeres no tienen por qué ser remuneradas igual que los hombres por el mismo trabajo. A eso se ha llegado simplemente dejando que opere el sentido común. Si eres el presidente de una democracia occidental y te preguntan por este asunto existen decenas de respuestas que dar incluso en el caso de que no quieras comprometerte a ser parte de la solución a tal injusticia. Si respondes: "no nos metamos ahora en eso" corres el peligro de que te busquen enseguida un subtexto ("¡qué pereza!") o de que te retraten como un machista indiferente.

En realidad lo que piensa M.Rajoy es que ese, el de la brecha salarial, no es un asunto que competa al gobierno. Al partido del gobierno le puede competer financiarse sustanciosamente de cualquier manera, consentir fraudes, sobres, destrucción de discos duros (quien dice consentir dice promover o ejecutar) pero cuestiones de igualdad o de mera humanidad, amigo, eso... M.Rajoy dice que la función del gobierno no es fijar los salarios que deben abonar las empresas porque no se le ocurre que su ejecutivo pueda legislar, como está sucediendo en otros países europeos (Islandia, Alemania, Reino Unido), para que no se vulneren ciertos derechos elementales. Al más tarugo e insensible de los lectores de cualquier periódico deportivo usted le pregunta que si un hombre y una mujer hacen lo mismo, deberían cobrar lo mismo y respondería afirmativamente. Pero si usted se lo pregunta al presidente del gobierno responde "no nos metamos en eso".