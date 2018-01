Así revientes. Así se te abran las carnes, las ideologías y los miedos y puedas explotar, y explotemos. Así revientes todo el dolor y todas las palabras, todos los prejuicios y el llanto, para que nos bañe una ola de sal, preñada de ternura y grito. Así reviente, reventemos, así dejemos de conformarnos con pensamientos únicos, gregarios, con imposiciones veladas, con patriarcado feroz.

Así fallezca y reviente la culpa, el vestido, la marca, el fármaco, y nazcamos de carne pura, pulpa de rebelión.

Oye, que así revientes, que no pasa nada, yo reviento todos los días y a veces me siento morir.

Y sabes qué pasa, que nazco, que nazco nueva, sí, libérrima, sin nada que perder y todo que ganar, sin agacharme y sin venderme al odio, mascando mis contradicciones, qué putada, es la vida, es el mundo, y hay que aceptarlo. Pues, no, cariño, que reviente. Que reviente en ósmosis, rabia, en constelación de galaxias, en hip hop callejero y luces de ciencia ficción. Así reviente la censura y que podamos desnudarnos piel a piel, sexo con sexo, sin etiqueta sin color. Así reviente la homofobia, y la separación de las razas, y así revienten las banderas que tan solo son de papel. Haz el favor de desnudarte, mírate las venas, revientan, son esas, con las que naciste, el mundo no las maquilló. Qué cansado, qué terrible, qué cómodo para el sistema que nadie reviente o proteste, que nos callemos, qué placer. Insúltalo, qué va, no mueras, te lo dice una kamikaze, una suicida de palabras que vive al límite del Sol.

Así revientes, que te quiero, te deseo que todo explote, que explotemos en Supernova que nadie logre contener. Que no nos creamos las promesas, y que salgamos a las calles a enredar las lenguas, las manos, a reventar la estupidez. Así reviente yo y me caiga, y aprenda miles de silencios, y me destroce el prejuicio de lo que llamamos verdad. Porque si reviento, cariño, si reventamos, corazones, podremos construir cualquiera, cualquierísima realidad. Porque me rompo muy deprisa, pero después me recompongo, porque los puñales me hacen y te hacen más fuerte, sí. Así que que todo reviente, que el escándalo nos inunde, que la muerte de este silencio sea una no-religión.

Así el humanismo nos salve de la cárcel de ser máquinas, y una sonrisa nos rescate de una moción de realidad. Así el parlamento lo hagamos en los sofás desportillados, compartiendo pizza y tabaco, sin corromper y sin liar. Así fumemos la saliva, la saliva de los malditos, porque maldito sea el hombre que no desea reventar. Porque el conformismo nos mata, venga, cielo, corre, revienta, te lo digo a ti, a ellas, a ellos, sé que deseáis explotar. Y que todo el mundo se ame y hagamos orgías de Eros, el Tánatos me tiene harta, la hipocresía me fulminó.

Así revientes, yo reviento, no se sostienen las costuras, me golpeó tanta desidia que esta noche voy a explotar. Qué maravilla, a gradezco todas las oportunidades que me han forjado de materia mucho más fiera y más veloz. Así revientes, Universo, en un Big Bang tan imposible que aquellos que nacemos parias seamos Supernovas de ti.