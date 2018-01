¡Acabemos con esto!

Tras casi 500 días de incertidumbre y desesperada angustia, el caso de Diana Quer está a punto de resolverse. Lo estará definitivamente cuando el presunto asesino sea condenado por un juez y cumpla la larga condena que, según todo parece apuntar, le va a caer.

Un hombre de 41 años, con cara de caricatura y apodo de golosina, es el presunto culpable del asesinato. Todos los asesinos son presuntos mientras no haya una sentencia condenatoriafirme, y eso es lo que los diferencia de sus víctimas, que nunca son presuntas, sino directamente víctimas, asesinadas vilmente por cobardes machistas que solo ven el mundo a través de su bragueta.

El caso de Diana no es diferente a muchos otros, a pesar de que aún se esté dilucidando si hubo o no agresión sexual. ¿Es que alguien cree que la mató porque le quería robar la cartera? Está clarísimo que detrás de este asesinato se esconden intereses sexuales, como en casi todos los casos.

Este sujeto, que solo quiere a las mujeres como objeto sexual, no tiene el cerebro suficiente para ver más allá. En el fondo es un pobre hombre limitado por su capacidad intelectual,que actúa como un animal y que cree en la supremacía del macho sobre la hembra. Seguramente es un inseguro que no confía en sí mismo, que tiene un montón de complejos y que no sabe que las mujeres valoran otras cosas de los hombres. Por eso trata de imponerse por la fuerza, y si ve que se le resisten las mata y punto.

El caso quedará resuelto, el Chicle acabará pegado en la pared de alguna prisión y posiblemente algún día volverá a gozar de una segunda oportunidad en libertad. Pero a Diana se le acabaron las oportunidades por culpa de un descerebrado y acomplejado machista que le truncó la vida en su juventud.

El problema ahora es saber dónde va a surgir el próximo caso. ¿Cuántos tipos como éste nos rodean? ¿Quién será el próximo en salir a la luz? Hay más, es probable que vivan cerca de nosotros y que vigilen a nuestras mujeres, a nuestras amigas o a nuestras hijas. La sociedad tiene que poner fin a esta barbarie y los gobernantes tienen la obligación de legislar.

La semana pasada se puso en marcha el Pacto de Estado contra la Violencia Machista, pero eso no vale de nada si no se traduce en medidas contundentes y eficaces contra esta lacra. ¡Acabemos con esto!