El lamentable espectáculo vivido el martes en en Parlament de Cataluña no cambia nada. Más allá del atropello a la ley, en lo sustancial, la única legalidad vigente siguen siendo el Estatut y la Constitución; y Cataluña es una Comunidad Autónoma que forma parte de la España democrática. Incluso ayer fue festivo y ni siquieralos de la CUP trabajaron.

Cataluña es eso y ninguna otra cosa. Y lo es, no porque Puigdemont haya propuesto al parlamento autonómico suspender los efectos de la declaración de independencia que antes proclamó, sino porque la legalidad paralela que pretende imponer no existe. Puigdemont y su gobierno actúan como si las leyes suspendidas por el Tribunal Constitucional les amparasen, y por eso celebran un referéndum, dan por válidos sus resultados, proclaman que el pueblo catalán ha

decidido separarse de España y finalmente dan por declarada la nueva República Catalana. Y ello, a sabiendas de que todo es una enorme mentira.

Pero no contentos con eso, se burlan del Estado y requieren de una mediación internacional para fijar los términos del acuerdo con España. ¿Y por qué hacen todo esto? Porque se ven en una posición de fuerza al carecer de consecuencias todas las ilegalidades que llevan cometiendo. ¿Cabe mayor dislate? Quizás quepa en la lógica absurda en la que viven los secesionistas, pero lo que no se entiende es que el partido del Gobierno de España y el principal partido de la oposición no hayan alcanzado a ofrecer al país, al menos hasta ayer, una respuesta a la locura independentista.

Llevan meses diciéndonos que no habría referéndum, que no habría declaración de independencia... pero lo cierto es que lo único que no ha habido hasta ahora, salvo algunas acciones judiciales que habrá que ver cómo acaban, es un plan de acción claro por parte del Estado. Es como si no acabase de ocurrir nada definitivo que les haga reaccionar y ver la realidad. ¿Qué más tiene que ocurrir?. En su locura, los independentistas demuestran tener las ideas más claras

que el Gobierno de lo que todavía es, España.