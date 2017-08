Me encantan esos artículos que lees sin enterarte de nada. Me parecen obras de arte infravaloradas. Servidor es fan de Stop making sense de Talking Heads y hay algo de declaración de principios en plantear el sinsentido como el único sentido posible. Los artículos sesudos que pretenden poner algo en evidencia, o incluso explicarlo, y ya no digamos los que intentan que los entendamos, me parecen un ejercicio de soberbia.

Supongamos que te pones a leer una columna y descubres enseguida que te están contando algo. Y resulta que no estás de acuerdo con los planteamientos del columnista. ¿Qué haces? O bien te entregas al masoquismo y finalizas la lectura o bien la mandas a freir espárragos. Los españoles nos pasamos la vida friendo espárragos por este tipo de cosas. Ahora imaginemos que estás leyendo un texto y no te estás enterando de nada. Te sientes atraído por el ritmo de la lectura, por la elección de las palabras, incluso por la disposición de los signos de puntuación, pero no tienes ni puñetera idea de qué te están contanto. Hay cierta fascinacinación en todo ese asunto. Te dejas llevar hasta el final por un tobogán sintáctico, rumiando tu incompresión pero embaucado por la belleza de la prosa. Al terminar apenas recuerdas nada de lo leído. Eres incapaz de establecer el asunto que, supuestamente, se abordaba. Ni siquiera el título ofrece alguna ayuda: juraría que no tiene nada que ver con ni un solo párrafo de lo que has leído. La pregunta es, ¿eres infeliz?, ¿eres más infeliz que antes de haber comenzado la lectura?

Las palabras tienen sus propios caminos, no siempre tenemos por qué prestarnos a dotarlas de uno propio, ni siquiera por qué forjarnos una opinión, según nuestros particulares intereses. Los argumentos y las argumentaciones son los medios con lo que pretendemos alcanzar la mente de nuestros interlocutores, pero ¿y si solo queremos apelar a sus sentidos?, ¿y si nos conformamos con hacerlos disfrutar de la lectura como el encantador de serpientes que se conforma con hacer que se levanten de la cesta solo para volver a ella al terminar la música?. Piénsenlo.