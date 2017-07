Cuchillos en el PP

No es frecuente ver guerras entre los dirigentes del PP. No porque no haya, sino porque suelen hacerlo en la sombra. En este aspecto hay que reconocer que son muy disciplinados y anteponen casi siempre el interés del partido al personal. Pero también son humanos y ansían su cuota de poder como cualquier político, lo que pasa es que lo disimulan bien, y no acostumbran a sacar los trapos sucios a la luz pública. Al menos mientras no es necesario.

La última víctima es Cristóbal Montoro, que está recibiendo palos de todos lados. También es verdad que él no lo ha puesto difícil, porque a su bufete especializado en elusión fiscal, une una reprobación en el Congreso y un varapalo del Tribunal Constitucional anulando su ineficaz e injusta amnistía fiscal. A Montoro le tiemblan los cimientos y es ahora cuando aparecen los que tienen algo que cobrarle.

Este suele ser un comportamiento típico de antiguos dirigentes que por una u otra razón han caído en desgracia, motivada casi siempre por una pérdida repentina de poder debido a investigaciones por supuestos casos de corrupción.

Es el caso del Soria, el exministro de Industria, que quince meses después de su forzada dimisión, amenaza con publicar unas memorias en las que podría apuntar a Montoro. ¿Por qué no lo hizo antes? Porque tenía poder y dinero. Ahora solo tiene dinero, pero eso no es suficiente. Tras media vida subido en coches oficiales, lo ha perdido todo y ha caído en desgracia, y eso lo hace muy peligroso incluso para el propio partido que lo aupó al poder. Soria pretende pasar factura a quien el día de su dimisión dijo que no podía estar en el gobierno alguien que tenía dinero en paraísos fiscales.

Más allá de guerras intestinas partidistas, los ciudadanos tenemos que pensar porqué esta gente no denuncia cuando deben y lo hacen solo cuando se ven amenazados o apartados del poder. ¿Es que ellos no tienen el deber de denunciar los presuntos delitos de los que puedan tener conocimiento? Para arreglar la situación, el partido podría compensarlo con algún puesto bien remunerado y una pequeña cuota de poder que, como siempre, pagarán los ciudadanos.