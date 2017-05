Ahora todo es posible

Terminó la última jornada de Liga regular que para el Pontevedra era por completo intrascendente. Proteger a los jugadores amenazados de suspensión, dar minutos a Iker Alegre para que recupere el mayor ritmo posible, dar la oportunidad a algún juvenil y evitar lesiones o expulsiones eran los únicos objetivos a conseguir ante un Caudal de Mieres que se jugaba sus opciones de evitar el descenso y la promoción en el partido disputado ayer.

Con la derrota cosechada en Asturias el Pontevedra termina las 38 jornadas con 60 puntos en su casillero y con un evidente desequilibrio en esa puntuación si analizamos los conseguidos en casa y los logrados a domicilio. En Pasarón se ha realizado una temporada liguera muy notable con 45 puntos obtenidos repartidos en 14 victorias, tres empates y solo dos derrotas. Fuera de casa las cosas no funcionaron igual y tan solo 15 han sido los puntos obtenidos y tres las victorias alcanzadas.

El equipo protagonizó una primera vuelta extraordinaria en la que consiguió nada menos que 37 puntos y encadenó nueve victorias seguidas en nuestro campo cediendo apenas un empate precisamente ante el Caudal en el último partido de la ronda inicial.

Factores entre los que destacan las lesiones de Mario Barco y esa presión que atenazó al equipo al verse tan cerca de la fase de ascenso han contribuido a que en la segunda vuelta se hayan logrado solo 23 puntos y la clasificación para el play off haya resultado más apretada y sufrida de lo que parecía a falta de seis o siete jornadas para el final.

Todos esos datos quedarán para la historia pero lo cierto es que de nada valen con relación a la eliminatoria que comenzaremos a disputar el fin de semana. En el play off poco importa si se ha terminado la Liga de manera irregular y a trompicones o si se ha acabado como un cohete acumulando victorias consecutivas. Tampoco es el momento ahora de acordarse de los que no van a poder estar sino valorar a los que sí estarán presentes y lograr que cada uno de ellos y el bloque en su conjunto ofrezca su mejor rendimiento.

Jugaremos el primer partido en casa y eso en mi opinión puede resultar positivo para el Pontevedra CF. Pasarón presentará a buen seguro un gran ambiente y no es fácil soportar noventa minutos en nuestra casa si el equipo se planta bien sobre el césped y ejecuta el encuentro inteligente que una eliminatoria a dos partidos exige. De ganar no solo comenzaríamos la vuelta con ventaja sino que trasladaríamos toda la presión al equipo rival y esa circunstancia (la dificultad de soportar el peaje de no fallar ante tu gente en el segundo partido) la conocemos por desgracia muy bien a la ribera del Lérez.

He escuchado a Luisito en más de una ocasión afirmar que en estos encuentros lo importante es mantener siempre la mentalidad adecuada tanto en aquellos momentos en los que puedes verte clasificado como en aquellos en que todo pueda parecer perdido. Tiene mucha razón el impetuoso técnico granate que en ocasiones parece un vendaval descontrolado cuyos vientos son capaces de arrastrar cualquier micrófono que se le ponga por delante pero que otras sorprende con reflexiones tan atinadas como la citada.

El domingo será esencial la concentración del primer segundo al último, la perfecta lectura del partido según se vayan desarrollando los acontecimientos y la conciencia por parte de los nuestros de que somos capaces de plantar cara a cualquiera si hacemos las cosas según se planeen en el vestuario.

Son preciosos estos días previos a la disputa de la primera eliminatoria. Los dieciséis equipos clasificados (ya tengan el ascenso como obligación o como un sueño) se preparan junto a sus aficiones para afrontar la fase más bonita de la temporada. Se verterán lágrimas de alegría y también de tristeza; se celebrarán goles que proporcionarán gloria y se lamentarán otros que cerrarán el camino al denominado fútbol profesional.

Pero en todos los casos se derrocharán toneladas de emoción y sentimiento por los diferentes equipos protagonistas entre los que estará siete años después un Pontevedra CF que se batirá con el resto con toda la humildad del mundo pero espero que también con la determinación y el conocimiento de que todo es posible si aparece nuestra mejor versión que hemos visto ya en algunas ocasiones esta misma temporada.