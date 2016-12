Ence, 60 anos máis en Lourizán; Elnosa, mantense á espera

Ence e a Xunta asinan o Pacto ambiental © Mónica Patxot Traballadores de Elnosa toman o balcón do Concello © Cristina Saiz Concentración de traballadores de Elnosa ante o Concello © Mónica Patxot

A concesión por parte do Goberno de Mariano Rajoy da prórroga a Ence - Enerxía e Celulosa para permanecer outros 60 anos máis en Lourizán provocou unha reacción inmediata no Concello de Pontevedra e os colectivos ecoloxistas. Sucedía o 25 de xaneiro a través do Ministerio de Agricultura, Alimentación e Medio Ambiente que establecía este prazo "dado o forte compromiso de Ence en Pontevedra cun investimento de 61 millóns de euros".

Segundo Ence, esta decisión permite salvar os máis de 800 postos de traballo de Ence en Pontevedra e os máis de 5.000 en toda Galicia. Con todo, desde o Concello de Pontevedra esta decisión considérase inxusta e que se cometeron "defectos" non procedemento administrativo.

Pola súa banda, a Xunta de Galicia asinou un pacto ambiental coa empresa pasteira co obxectivo de que investise na comarca. Os directivos de Ence afirmaban que queren que a fábrica de Lourizán sexa "invisible" medioambientalmente e "comprometida" no terreo social. Ademais, contemplaba a creación dunha planta de biomasa en Lourizán.

ELNOSA

Con escasa marxe de manobra porque o seu prazo para permanecer en Lourizán conclúe a finais de 2017, a dirección de Elnosa tamén realizou os seus movementos ao longo de 2016 con conversacións coa Xunta de Galicia e o proxecto de reconversión do proceso produtivo eliminando a utilización de mercurio para axustarse á normativa europea.

Os traballadores levaron a cabo diferentes accións para reclamar un cambio de postura do goberno local, que se opón á súa continuidade nas actuais instalacións e, en todo caso, piden á Xunta que declare a supramunicipalidade, que permita á empresa clorera manterse na ría. A solución? En 2017.