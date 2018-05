O pontevedrés Diego Castro renova no Perth Glory da Primeira División australiana

Diego Castro seguirá nas antípodas, onde se converteu nun dos xogadores máis determinantes e valorados da A-League, Primeira División Astraliana.

O futbolista pontevedrés renovou por un ano co Perth Glory FC, equipo no cumprirá así a súa cuarta tempada.

Castro asinou polo club australiano en agosto de 2015, e desde entón converteuse nun dos xogadores máis queridos pola súa afección, non en balde en 2016 foi nomeado mellor xogador do ano na A-League.

"Estou moi feliz, a miña familia tamén, por quedarnos aquí outro ano máis", sinalou tras asinar o seu novo contrato ao medio oficial do club.

