Pontevedra acolle a entrega dos Premios Deporte Galego

Premios do Deporte Galego 2017 © Mónica Patxot Premios do Deporte Galego 2017 © Mónica Patxot

A Secretaría Xeral para o Deporte da Xunta de Galicia escolleu Pontevedra para entregar este luns os Premios Deporte Galego correspondentes ao ano 2017.

O auditorio de Afundación acolleu un evento, presentado pola xornalista pontevedresa Irene Lourido, no que o gran ausente foi o vencedor do galardón a mellor deportista masculino, o futbolista do Real Madrid Lucas Vázquez.

Si asistiron diversas personalidades como o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo e o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, ademais da propia secretaria xeral, Marta Míguez.

Os premiados nas 17 categorías foron nesta ocasión:

Deportista feminina: María Pérez Araújo (baloncesto)

María Pérez Araújo (baloncesto) Deportista feminina con discapacidade: Susana Rodríguez Gacio (triatlón)

Susana Rodríguez Gacio (triatlón) Deportista masculino: Lucas Vázquez Iglesias (fútbol)

Lucas Vázquez Iglesias (fútbol) Deportista masculino con discapacidade: Alejandro Vidal Álvarez (taekwondo)

Alejandro Vidal Álvarez (taekwondo) Equipo feminino: Mecalia Atlético Guardés (balonmán)

Mecalia Atlético Guardés (balonmán) Equipo masculino: Real Club Celta de Vigo SAD (fútbol)

Real Club Celta de Vigo SAD (fútbol) Equipo de deportistas con discapacidade: Club Amfiv (baloncesto)

Club Amfiv (baloncesto) Entidad na promoción do deporte de base: Club Voleibol Emevé (voleibol)

Club Voleibol Emevé (voleibol) Adestrador ou adestradora: Carlos David Prieto López (triatlón)

Carlos David Prieto López (triatlón) Árbitro o xuíz/xuíza: Carlos Cortés Rey (baloncesto)

Labor informativo: DXT Campeón

Evento deportivo: Trial des Nations 2017 - Baiona (motocilismo)

Patrocinio deportivo: Grupo Leche Río SA

Deportista revelación: Paula Ginzo Arantes (baloncesto)

Premio Galicia Saudable á entidade de carácter público destacada no fomento e promoción da actividade física e hábitos de vida activa: Concello de Cangas

Premio Galicia Saudable a la entidad de carácter privado destacada no fomento e promoción da actividade física e hábitos de vida activa: Cooperativa Alimentaria Peñasanta SA

Premio Galicia Saudable a la entidade educativa destacada no fomento e promoción da actividade física e hábitos de vida activa: CEIP Barrié de la Maza de Santa Comba (A Coruña)