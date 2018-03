Enorme vitoria do Teucro en Benidorm (28-29) para certificar virtualmente a permanencia

Partido entre Benidorm e Teucro no Palau d'Esports de Benidorm © BM Benidorm Partido entre Benidorm e Teucro no Palau d'Esports de Benidorm © BM Benidorm Partido entre Benidorm e Teucro no Palau d'Esports de Benidorm © BM Benidorm

Sete puntos de vantaxe sobre os postos de descenso cando quedan só 12 en xogo. A salvación, senón matemática, é practicamente un feito para o Teucro tras a vitoria conseguida en Benidorm, segunda da tempada a domicilio, por un mínimo 28-29 noutro final angustioso pero que nesta ocasión saíu cara para os azuis, tras un partidazo dos de Quique Domínguez.

A sensacional actuación do capitán, Carlos García, autor de nada menos que nove goles, así como a dirección e eficacia no lanzamento de Borja Méndez, foron claves, xunto coas dúas paradas finais, unha de Javi Santana, que detivo un lanzamento de sete metros co marcador xa nos algarismos definitivos, e outra de García Lloria, a falta de 14 segundos, inclinaron xustamente a balanza ao lado pontevedrés, tras un partido no que o Teucro foi por diante a maior parte do tempo, cunha máxima vantaxe de catro goles na primeira parte, pero que se viu superado polo cadro alacantino mediado o segundo período, tanto que se chegou aos últimos dez minutos con vantaxe local de tres goles (26-23).

Cando todo parecía perdido, o Teucro renaceu para realizar dez minutos finais sinxelamente fantásticos e dar a volta ao marcador cun parcial de 1-5, para volver tomar as rendas cun gol de Borja Méndez (27-28) a falta de pouco máis de tres minutos.

Ánder Torrico empataba para Benidorm pouco despois, pero Carlos García subía ao marcador o 28-29. Quedaban 2' 5" e o Teucro dispuxo de balón para ampliar a renda, pero non acertou e os locais forzaron un penalti a falta de 1' 35". O técnico galego optou por cambiar de porteiro para a acción e non lle puido saír mellor, xa que Javi Santana detivo o lanzamento de Ánder Torrico.

Con todo, non terminaron aí as emocións, xa que o Teucro tampouco acertou no seu ataque e deixou 28 segundos para unha última acción de ataque do Benidorm, que pediu tempo morto para preparar a xogada. A responsabilidade recaeu en Pablo Simonet, pero o lanzamento do lateral arxentino detívoo Jorge García Lloria, asegurando unha vitoria cun doce sabor a permanencia na liga Asobal para o Teucro.

BM BENIDORM (28): Makaria; Simonet (1), Santonja, Carlos Grau (3), Salinas (2), David Cuartero (7), Iván Rodríguez (1) -sete inicial-, Mijuskovic (p.s.); Marchan (2), Rivero (2), Robles (1), Ánder Torrico (5, 1 de penalti), Eloy (1), Calderón (1), Pavan e Guillermo Corzo (2).

SD TEUCRO (29): Javi Santana; Johnny Medina, Borja Mendez (5), Quintas, Dani Hernández (1, de penalti), Edu Moledo (3), Carlos Gehrhardt (1) -sete inicial-, García Lloria ( p.s.); Moyano (1), Yoán Balázquez (5), Samu Gómez (4), Carlos García (9, 1 de penalti), Bruno de Castro, Iglesias e Samu Pereiro.

Árbitros: Jesús Álvarez Menéndez e José Carlos Friera Cavada (Asturias). Excluíron dous minutos a Rivero e Carlos Grau, no Benidorm, e a Yoán Balázquez (2) e Bruno de Castro (2), no Teucro.

Marcador (cada cinco minutos): 1-1, 6-5, 9-9, 10-13, 12-15, 14-16 (descanso), 18-20, 21-20, 23-22, 25-23, 27-27 e 28-29 (final).

Incidencias: Palau d´ Esports l´Illa de Benidorm. Uns 700 espectadores.