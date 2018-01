Ouro masculino e bronce feminino para a Gimnástica na Copa Galicia de Clubs

A primeira gran competición da tempada atlética deixou grandes resultados para a Sociedad Gimnástica, especialmente para o seu equipo masculino.

Os mozos, a pesar das baixas importantes de David Ferrer e Darío Costas, conseguiron revalidar o seu título na XIV Copa Galicia de Clubs de Pista Cuberta, celebrada na recentemente inaugurada instalación baixo teito de Ourense.

Os pontevedreses superaron a Celta e Narón, segundo e terceiro respectivamente, ao asinar tres primeiras posicións, tres segundos postos e dous terceiros.

Raúl Cortizo sería o vencedor en salto de altura, confirmando cun salto de 1.84 metros a súa mínima para o Campionato de España Sub-18, mentres que Anxo Blanco impúxose no triplo salto (14.80 metros) tamén cunha marca que é mínima para a Nacional Promesa e Víctor Gallego venceu no lanzamento de peso con 15.73 metros.

Os segundos postos foron de Santiago Ferrer en salto con pértega, Manuel Hurtado nos 3.000 metros e Javier García nos 60 metros lisos, logrando mínima para o Campionato de España Sub-23. Por último foron terceiros Denis Galán nos 60 valos e Carlos Porto nos 1.500 metros.

En canto ao equipo feminino da Gimnástica, subiuse ao terceiro chanzo do podio asinando un meritorio bronce por detrás de Celta e ADAS.

No seu caso Marta González foi segunda en pértega coa súa mellor marca persoal (3.00 metros), mesmo debido a que ocupou Inés Castaño nos 3.000 metros. Ademais conseguíronse seis terceiras posicións por medio de Lucía Seijas en lonxitude, Paula de la Torre no 800 (mínima para o Nacional Sub-18), Xiana González nos 200 metros, Eva Cid no 1.500 e da remuda formada pola propia Eva Cid, Blanca Armenteros, Xiana González e Lucía Ferrer.