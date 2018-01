Bo papel da Gimnástica no Campionato Galego Absoluto de atletismo

A pista de atletismo baixo teito de Ourense foi escenario este sábado 13 de xaneiro do Campionato Galego Absoluto, con notables resultados para a Sociedad Gimnástica.

O club pontevedrés logrou dous ouros, catro pratas e seis bronces ao longo da xornada.

As dúas medallas de ouro foron para Lucía Seijas no salto de altura (1.60 metros), con Inés Martínez na terceira posición, e de Víctor Gallego no lanzamento de peso (16.49 metros) con Javier Guzmán levándo o bronce.

Anxo Blanxo conseguiu a medalla de prata no triplo salto (15.30 metros), do mesmo xeito que Paula de la Torre nos 800 metros, Lucía Seijas no salto de lonxitude e Santiago Ferrer en salto con pértiga.

Pola súa banda o medallero completárono con senllos bronces Marta González en salto con pértiga, Cristina Garrido nos 60 metros lisos, Xiana González nos 200 metros e Raúl Cortizo no salto de altura.

Consulta os resultados completos do Campionato Galego Absoluto en Pista Cuberta de Atletismo.