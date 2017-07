Giuseppe Colasuonno, un pivote italiano no que o Teucro depositou "moitas esperanzas"

A SD Teucro presentou oficialmente a primeira das súas fichaxes para a próxima tempada, o ano do retorno a Asobal. Trátase do pivote italiano Giuseppe Colasuonno, un mozo de 22 anos no que o adestrador do club ten depositadas "moitas esperanzas" ante a súa capacidade para achegar ao equipo tanto en defensa como en ataque.

Para Colasuonno, que chega procedente do conxunto italiano Albatro Siracusa, será a primeira vez que xogue en España pero non fóra do seu país, xa que durante dous anos militou en varios equipos de Francia. Neles, coincidiu con varios xogadores españois que, segundo explicou na súa presentación, axudárono a aprender o noso idioma.

É un xogador de gran envergadura, grazas aos seus 1.97 metros de altura e os seus 106 quilos de peso, que chega a Pontevedra "con moitas ganas de aprender e crecer como xogador".

O seu amor polo balonmán quedou claro no seu primeiro día en Pontevedra. "É o que me gusta na vida, o que me fai feliz", explicou. Por iso, mostrou a súa satisfacción por chegar a unha Liga Asobal á que ve un reto "moi importante" ante os grandes equipos aos que se enfrontará vestindo a camiseta do Teucro.

"Vou traballar cada día para facer as cousas ben neste club", engadiu. Aínda que asegura que será unha liga "difícil", Giuseppe Colasuonno entende que con esforzo "poderemos conseguir calquera cousa".

O pivote italiano militará na SD Teucro durante unha tempada, pero o club ten unha opción por un segundo ano que poderá executar de forma unilateral se está satisfeito co rendemento do xogador.