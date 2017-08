O arxentino Andrés Moyano, último reforzo do Teucro no seu regreso a Asobal

A SD Teucro pechou por fin o seu plantel para afrontar con garantías a tempada do seu regreso a Asobal. O club pontevedrés confirmou este martes que pechou un acordo co lateral dereito arxentino Andrés Moyano para que se incorpore ao equipo.

Moyano, que cumprirá 21 anos o próximo 28 de agosto, chega por unha tempada con opción a unha segunda.

O xogador arxentino militou a pasada tempada no Handbol Sant Quirze, equipo da Primeira Nacional catalá. Antes, vestiu as camisetas do Uncuyo Handball e do Ferro Carril Oeste.

O lateral nado en Mendoza, de 1,92m e 92 quilos, acaba de disputar o Mundial júnior de Alxeria coa súa selección, coa que finalizou en décimo terceira posición sendo o terceiro máximo goleador de Arxentina con 19 goles.

Esta non era a primeira competición mundialista para Andrés Moyano, pois en 2015 disputou o Mundial xuvenil de Rusia. Naquela ocasión foi o máximo goleador de Arxentina con 37 goles en 7 partidos.

"Trátase doutro xogador que responde o perfil que buscabamos desde o inicio: novo, con moita proxección, con altura e gran capacidade física, bo lanzamento exterior, pero por encima de todo un enorme desexo de mellorar en moitos aspectos e de competir en Asobal", destaca Quique Domínguez, adestrador do Condes de Albarei Teucro.

Andrés Moyano incorporarase á disciplina teucrista tras unhas merecidas vacacións, unha vez finalizou o Mundial júnior.