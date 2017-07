David González, do Super Froiz, acada a terceira posición na última etapa da Volta a León

David González, do G.D. Super Froiz © G.D. Supermercados Froiz

A Volta a León finalizaba este sábado cunha emocionante etapa que levou ao pelotón desde San Emiliano ata Villablino. No alto de Bayos de segunda categoría, a 30 quilómetros de meta, produciuse un corte no que se escaparon unha trintena de corredores, entre os que se atopaban os favoritos da xeral.

O corredor do Grupo Deportivo Super Froiz, David González, lograba meterse nese grupo do que se descolgaron o gañador Sergio Rodríguez (EUK) e Vladislav Bakunenko (KUO). O ciclista do equipo pontevedrés chegaba a 1'04'' do gañador e conseguía unha meritoria terceira posición nesta última etapa, con 118 quilómetros de distancia.

Este final de volta deixa con bo sabor de boca ao conxunto ciclista do Super Froiz