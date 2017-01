O club Chan do Fento asume a xestión do campo de golf de Meis

Campo de golf de Meis © Campo de golf Meis

A dirección do campo público de golf de Monte Castrove, en Meis, cambia de mans tras a polémica aberta entre comuneiros e a Fundación Monte Castrove.

Tal e como reclamaba Chan do Fento, a xestión das instalacións pasará agora a ser responsabilidade do club de golf coa intención de "profesionalizar a xestión" atendendo a "criterios de pleno coñecemento deste deporte e as súas potencialidades nun enclave turístico de primeira orde como son as Rías Baixas", explica nun comunicado o propio club.

Desta forma, e desde o vindeiro luns 16 de xaneiro, Miguel Ángel Garriga, presidente do club Chan do Fento, será o novo xerente do campo de golf en substitución de Joaquín López, que seguirá vinculado ao persoal de traballadores en labores administrativos.

A decisión, comunicada polo presidente da Fundación e alcalde de Meis, José Luis Pérez, foi previamente consensuada cos representantes da comunidade de montes de Silván e cos edís do resto de municipios involucrados no padroado.

O principal obxectivo que asume o novo xerente pasa por incrementar o número de abonados ao campo de golf, que actualmente se sitúa en preto de 950, lonxe dos 1.500 cos que contou no seu momento.