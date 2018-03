Pintura e escultura danse cita na Casa das Campás da man de "Indeble"

Presentación exposición Indeble © Gabriela Varela Asorey Presentación exposición Indeble © Gabriela Varela Asorey

Pontevedra ten cabida para todas as artes. Así o demostra 'Indeble', a nova exposición que ten lugar na Casa das Campás, impulsada polo Colectivo Leche Azul. Esta mostra une escultura, pintura ao óleo e dixital e traballo utilizando a luz para crear unha exposición heteroxénea que combina a experiencia das tres artistas que compoñen o Colectivo.

Este grupo está formado por Irina Alegre, Jugatx Astorkia e Paula Jaraices, alumnas do máster de Arte Contemporánea da Universidade de Vigo, e o seu traballo colectivo baséase na creación de diálogo entre diferentes materiais, conceptos e temas.

As mozas aproveitan as súas diferentes orixes para crear unha exposición multicultural cunha linguaxe transdisciplinar, co obxectivo de derrubar as fronteiras na arte.

Ademais da exposición na Casa das Campás, Leite Azul ten como obxectivo a organización de charlas didácticas en relación á mostra e as obras expostas. Ademais buscan facer deste tipo de eventos algo regular, permitindo que a cidade visibilice os artistas que estudan aquí.

'Indeble' pode visitarse ata o próximo 2 de abril na sala de exposicións da vicerrectoría do campus de Pontevedra.