'Lips of Africa', 'Ellas' e 'Fusión Pop Art': de Pontevedra a New York

Exposición de Franck Sastre en NY © Franck Sastre

O artista, residente en Pontevedra, Franck Sastre, chega a New York coa súa próxima colección 'Lips of Africa', a primeira das tres mostras que presentará ao outro lado do charco.

Dende o 13 de marzo ao 3 de abril, poderase gozar destas coleccións en 'Agora Gallery', sala de arte contemporánea en New York.

'Lips of Africa' será a primeira das mostras expostas.

A súa segunda colección, 'Ellas', está formada por 13 pinturas adicadas ás mulleres da súa vida.

A terceira e última, 'Fusión Pop Art', é unha colaboración coa artista galega Asun González.

O artista está, ademais, á espera de confirmación de novos proxectos que quere levar a cabo na Gran Manzana, lugar que considera un paraíso para os artistas.