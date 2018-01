O rock de The Vaccines soará no Atlantic Fest 2018

The Vaccines, a banda británica de indie rock liderada por Justin Young, converteuse na primeira confirmación para o Atlantic Fest 2018, festival que se celebrará na Illa de Arousa os días 20, 21 e 22 de xullo.

Estrearán sobre o escenario do festival o seu novo disco, Combat Sports, que sairá á venda o próximo mes de marzo.

The Vaccines son, sen dúbida, unha das bandas británicas máis importantes e queridas da xeración musical actual. Son tres primeiros discos, What Did You Expect from the Vaccines, Come of Age e English Grafiti, foron todo un éxito desde o seu lanzamento.

A banda vendeu máis dun millón de discos en todo o mundo ata a data, ademais de conquistar ao numeroso público do circuíto de festivais ao longo dos últimos anos.

Tres anos despois do seu anterior traballo, The Vaccines volve ás súas raíces cun disco do que xa adiantaron varios singles, I Can't Quit e Nightclub, temas que mostran unha enerxía desmedida e que soarán na Illa de Arousa no verán.

As entradas para o festival están á venda en www.atlanticfest.com. Teñen un prezo de 45 euros, máis gastos de distribución, ata o 7 de marzo.