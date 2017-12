Catorce bandas nacionais e internacionais, primeiro atractivo do Portamérica 2018

Primeiras confirmacións do festival PortAmérica 2018 © Esmerarte

O festival Portamérica dá os seus primeiros pasos, polo menos de fronte ao público. Tras confirmar que a edición de 2018 regresaría á carballeira de Caldas os días 5, 6 e 7 de xullo, os organizadores anunciaron este xoves o nome do primeiras catorce bandas e artistas que subirán aos dous escenarios do festival.

Un ano máis, Portamérica manterase fiel á súa esencia de reunir nun mesmo festival ás principais bandas do indie rock nacional e a grupos e artistas de referencia do outro lado do Atlántico, principalmente Latinoamérica.

Así, o festival confirmou que o cartel de 2018 contará con Izal, La habitación roja, Viva Suecia, Shinova, La pegatina, We Are Standard ou El columpio asasino. Tamén actuarán artistas españois como Neuman e Jacobo Serra.

A Caldas chegarán tamén os chilenos Chico Trujillo, os venezolanos La vida Bohème, os arxentinos Los auténticos decadentes, os mexicanos Mexrrissey e os peruanos We the Lion.

A vertente musical completarase, como é habitual, coa oferta gastronómica, recentemente recoñecida como a mellor dos festivais españois.

O ShowRocking volverá reunir unha trintena de recoñecidos chefs de España e América que servirán saborosas propostas culinarias creadas para o propio festival.

Os abonos para o festival Portamérica xa están á venda. Pódense adquirir a través da súa web.