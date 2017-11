Andrea Pousa presentará no Culturgal o seu primeiro álbum en solitario

O Cullturgal vén de desvelar o que será un dos espectáculos principais da súa décima edición. Trátase do concerto de Andrea Pousa, que presentará en directo os temas que se inclúen no disco Respirar, o seu primeiro traballo musical en solitario. Será o 2 de decembro no auditorio do Pazo da Cultura.

Andrea Pousa defínese como unha artista atlántica e con Respirar pon enriba do escenario os seus anos de experiencia e formación.

Producido polo compositor e músico Nani García, trátase dun disco elaborado con moito gusto que sabe sacar a esencia de Andrea Pousa: creatividade, sensibilidade, dozura e temperamento.

Andrea Pousa estudou canto e interpretación durante máis de dez anos e foi membro do grupo vocal femenino vigués de arte creativa Sueño de Calíope. É, ademais, a voz principal de Keltia O Musical, que transmite a espiritualidade da cultura celta e romana, o seu contacto coa natureza, tradición e a súa esencia.

Con máis de 15 anos de experiencia sobre os escenarios, Andrea Pousa está a presentar por todo o país este disco composto de cancións interpretadas en galego, castelán e portugués. Todas elas son cancións orixinais, excepto unha versión innovadora da coñecida Negra Sombra de Rosalía de Castro e Xan Montes.

O concerto dará comezo ás 21 horas e as entradas xa están á venda en ataquilla.com.