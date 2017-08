Luis Tosar pasea por Montero Ríos recreando a Barcelona dos anos 20

Rodaxe en Pontevedra de 'La sombra de la ley' © Cristina Saiz O director Dani de la Torre na rodaxe en Pontevedra de 'La sombra de la ley' © Cristina Saiz Rodaxe en Pontevedra de 'La sombra de la ley' © Cristina Saiz

Xente que cruza con chapeu e traxe, coches antigos, cámaras, luces e unha palabra: Acción! É a rodaxe da escena da chegada do personaxe de Luís Tosar, Anibal Uribarte, á comisaría de Policía de Barcelona. Pero a escena de 'La sombra de la ley', de Dani de la Torre ródase, entre outros sitios, en Pontevedra e a comisaría é o instituto Valle Inclán.

A produtora Enma Lustres de Vaca Films sinala que durante a semana pasada gravaron no interior do instituto, escenas que se poderán ver ao longo de 20 minutos neste segundo filme do director galego, tras 'El desconocido'. O paraninfo do centro converteuse nunha sala de reunións e diferentes aulas son espazos para os diferentes equipos desta produción: vestiario, maquillaxe, figuración... E este luns e martes da última semana de agosto toca a quenda de gravar en exteriores, con planos de entrada e de saída de Luís Tosar da comisaria entre o balbordo da rúa e unha escena de cando recibe unha chamada na que lle alertan do atraco a un banco.

O instituto foi escollido como escenario de rodaxe despois de que o equipo de produción se documentara e vise outros edificios modernistas como a Facultade de Belas Artes, o Concello, a Deputación e a Delegación de Defensa. De entre todos, o que máis se axustaba ao que querían era o Valle Inclán onde nun dos seus patios interiores atópanse durante estes días seis cabalos, como os que empregaba a policía de principios do século XX.

Dani de la Torre indica que mañá gravarán en Lourizán e mostrábase moi satisfeito co trato que están a recibir na cidade. "É moi cómoda, moi tranquila. A xente non dá a lata e é moi agradecida. Galicia en xeral, menos Santiago polo turismo, é moi cómoda para rodar, nada que ver con Barcelona", apuntaba o director de 'La sombra de la ley'.

O equipo técnico está formado por 100 profesionais e entre os figurantes e o elenco actoral, encabezado por Luís Tosar e Michelle Jenner, súmanse preto de 3.000 persoas.

Este luns que amencía chuvioso obrigou a cambiar a ambientación dunha escena, segundo admite o propio director. "Queriamos facer unha toma con sol e despois tivemos que reformular todo e facelo con choiva. Pero a choiva é moi fermosa e case nos fixo un favor", sinala De la Torre.

O 12 de xullo comezaban este traballo que finalizará o 4 de setembro en Monforte, no Museo do Ferrocarril, onde rodarán un atraco a un tren para esta película que conta unha trama no medio de violentos enfrontamentos entre anarquistas e matóns coa actividade dos gangsters de fondo.

Durante este mediodía, a alcaldesa en funcións Carme da Silva e o vicepresidente da Deputación, César Mosquera, achegáronse para ver a gravación e saudar ao director, produtora e ao actor Luis Tosar. Deceas de persoas seguiron a filmación nos arredores da Alameda pontevedresa.