A rodaxe da película 'La Sombra de la Ley' revoluciona o centro da cidade

Na súa segunda xornada na Boa Vila, o equipo de rodaxe da película 'La Sombra dea Ley', dirixida polo galego Dani da Torre e protagonizada entre outros por Luís Tosar e Michelle Jenner, supuxo unha revolución no centro da cidade pola expectación que xerou.

Se durante o seu primeiro día de traballo a gravación centrouse no interior do Instituto Valle Inclán, convertido nunha comisaría de policía dos anos 20, este xoves a súa presenza foi máis notable ao ampliarse o cordón de seguridade na entrada do centro educativo e ser visibles tanto multitude de extras como coches de época.

O instituto converteuse no centro operativo de todo o equipo da película, e así seguirá sendo ata o vindeiro luns 28 de agosto, dada a importancia que terá este escenario na trama. Tanto a entrada do Valle Inclán como o seu paraninfo foron decorados especialmente para a ocasión, e no ximnasio habilitouse un calabozo para a citada comisaría. Tamén está previsto a rodaxe de escenas no exterior.

Esta importante produción cinematográfica, producida por Vaca Films e AtresmediaCine, permanecerá en Pontevedra ata o vindeiro martes 29, cando está prevista a gravación de varias escenas no Pazo de Lourizán.

Desde a a cidade de Lérez, a rodaxe trasladarase hastala localidade luguesa de Monforte, onde afrontarán os últimos días de gravación antes de finalizar esta fase da produción o día 4 de setembro.

Preguntado o respecto o director do filme, Dani de la Torre, recoñeceu estar "muy contento" co acollemento e o trato que lle está a dar Pontevedra, ademais de estar satisfeito co desenvolvemento da película, que poderá verse nas salas de cinema o 31 de agosto de 2018.