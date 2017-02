Poio ten en marcha tres concursos ben diferentes

A Concellería de Cultura e Festexos en Poio, que dirixe Lidia Salgueiro, ten en marcha, neste momento, tres concursos ben diferentes.

Trátase do III Concurso de Monólogos Poio Escena 2017, tamén a 25ª Edición do Concurso Literario Xaime Illa Couto, que coincide co quinto aniversario do pasamento deste autor, e agora ven de aprobarse a normativa que rexerá o Concurso de carteis San Xoán 2017.

Este tradicional concurso, no que se escolle a imaxe publicitaria das Festas Grandes do municipio, presenta diferencias considerables con respecto a outras edicións.

Pásase de dúas a catro categorías diferenciadas por idade e as contías dos premios van dos 60 euros aos 120, segundo categoría, ademais, do agasallo conmemorativo.

A data límite de presentación das obras será o día 20 de abril do 2017 e a entrega de premios terá lugar o día 22 de xuño, durante o acto de lectura do pregón que marca o inicio das festas patronais.