Máis de 10.000 escolares xa se apuntaron para participar no Salón do Libro

Este ano o Salón do Libro cumpre o seu 18 aniversario e faino baixo o título 'O mundo que queremos'. Nesta cita cos libros participarán 50 centros de ensino, cinco máis que nas dúas últimas edicións, de zonas como Barro, Vilaboa, Urdilde, Taragoña, Ponte Caldelas ou Cambados.

Máis de 5.000 escolares de educación infantil, primaria e secundaria realizarán traballos para a Sala de Exposicións, de forma gratuíta durante a primeira semana e parte da segunda. Ademais, está previsto que participen en obradoiros, contacontos e talleres adaptados á súa idade. Esta cita coa cultura infantil comeza o 10 de marzo e prolongarase ata o 2 de abril.

Nesta ocasión rexistráronse vinte solicitudes máis que en 2016 de centros que realizarán visitas con máis de 4.000 estudantes procedentes de Padrón, Noalla, Ponteceso, Vigo, Dena, A Estrada, A Coruña, Cangas ou Vilagarcía.

Para esta edición está prevista a posta en escena de sete espectáculos programados en 12 pases. O prezo das funcións será este ano, con motivo do 20 aniversario do Pazo da Cultura, de dous euros por estudante. Os centros interesados poden realizar a solicitude a través da web do Salón do Libro antes do 8 de febreiro, preferiblemente.

A primeira función será o 10 de marzo coa obra 'Xoga' da Compañía Entremans. A esta primeira montaxe seguiranlle 'Rúa Aire', 'Óscar, el niño dormido', 'Invención', a estrea de 'Pum, Pum', de Baobab Teatro e 'Lunaticus circus' de Teatro Paraíso.