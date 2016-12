Elvis vive... e estará en Pontevedra

Non, non é que en PontevedraViva nos apuntemos ás teorías da conspiración. Elvis Presley lamentablemente faleceu hai case corenta anos. Pero o seu espírito segue moi presente e moito máis no espectáculo que chega a Pontevedra o próximo 27 de xaneiro. O seu protagonista, Greg Miller. El é, segundo os críticos, o mellor imitador do rei do rock en todo o mundo.

Actor na película Leaving Las Vegas xunto a Nicolás Cage, Greg Miller presenta neste espectáculo gravacións íntimas que mostran a súa relación con Elvis Presley.

O artista coñeceu a Elvis Presley na súa mocidade e mantivo unha estreita relación con el no seu últimos catro anos de vida de Elvis Presley. A súa magnífica presenza e coidada voz desembocaron nos seus recoñecementos a nivel mundial.

O espectáculo Elvis Vive, que se representará a partir das 21.00 horas no auditorio da sede Afundación, é sen lugar a dúbida, a mellor maneira de coñecer o traballo que o rei do rock ofreceu nos escenarios, ofrecendo un enfoque musical ao máis puro son en directo, xunto a un artista que desempeña o seu papel á perfección e unha posta en escena impecable.

As entradas están á venda, a partir de 19 euros, en www.ataquilla.com.