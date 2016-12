"Contos de Tokio", última proxección do ano do Cineclube Pontevedra

O Cineclube Pontevedra elixiu para rematar as proxeccións deste ano un dos mellores filmes de todos os tempos. Trátase de Contos de Tokio, dirixida por Yasujirô Ozu en 1953. A cita terá lugar o próximo martes día 27 ás 20:30 horas no Teatro Principal.

Contos de Tokio segue sendo internacionalmente eloxiado coma un dos filmes máis importantes da historia e é tamén a obra máis aclamada do seu director, o xaponés Yasujirô Ozu, que forma parte, canda a Akira Kurosawa e Kenji Mizoguchi, do grupo de directores xaponeses da época clásica máis coñecidos internacionalmente.

De maneira concisa, obxectiva e sen prexuízos, Ozu preséntanos con imaxes tan simples coma magníficas unha historia de distanciamento familiar e illamento inherente á sociedade moderna.

O filme, considerado polo propio Ozu coma a súa obra mestra, proxectarase en DVD, restaurado en alta definición a partir do negativo orixinal.

A programación do Cineclube Pontevedra retomarase en xaneiro, para cando están xa confirmadas as proxeccións de Boudu salvado das augas, do francés Jean Renoir, Terra de ninguén, da portuguesa Salomé Lamas e Un toque de violencia, do chinés Jia Zhanke.

As sesións terán lugar, respectivamente, os días 10, 24 e 31, nun pase único ás 20:30 horas nas instalacións do Teatro Principal de Pontevedra.

O Cineclube ofrece tres posibilidades para que a xente se asocie e poida asistir ás sesións que programa regularmente os martes: unha cota anual de 60 euros, unha cota trimestral de 18 euros ou ben unha cota por cada filme ao que se asista de dous euros.