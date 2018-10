Sito Miñanco chega ao cárcere da Lama unha semana antes de ser xulgado por branqueo na Audiencia

José Ramon Prado Bugallo, coñecido como Sito Miñanco, regresou ao centro penal da Lama tras varios meses no cárcere madrileño de Alcalá Meco. A súa chegada prodúcese con motivo dun novo paso polo banco dos acusados da Audiencia Provincial de Pontevedra, onde está previsto que o xoves 25 se retome o xuízo por branqueo de capitais que se aprazou o pasado 1 de marzo.

Distintas fontes consultadas por PontevedraViva confirmaron que o traslado xa se realizou esta semana, en concreto, o mércores 17, oito días antes do inicio do xuízo. Nesta ocasión, non hai constancia de que iniciase ningún tipo de medida de protesta como fixera no seu polémico paso previo polas instalacións.

Este venres xa estaba nun módulo ordinario do centro, de modo que ten contacto con outros internos, segundo as mesmas fontes.

O pasado mes de febreiro, cando chegou procedente de Alcalá Meco para o mesmo xuízo, iniciou unha folga de fame para denunciar diversas cuestións. Queixouse da forma en que se produciu o traslado, pois para levalo desde Madrid ata A Lama pasou por prisións de Burgos, Bilbao, Cantabria, Asturias e Teixeiro (A Coruña) e tamén dun suposto trato "vexatorio" recibido na prisión pontevedresa desde a súa chegada, cando o ingresaron no módulo 15, de illamento, e aplicáronlle o artigo 75.1 de limitacións regimentales e medidas de protección persoal do regulamento penal, aplicado habitualmente para preservar a seguridade e a boa orde do establecemento.

Tras aquel paso pola Lama, Miñanco regresara a Alcalá Meco porque é o centro penal que resulta máis próximo á Audiencia Nacional, órgano xudicial que leva a causa pola que na actualidade está en prisión preventiva, a operación Mito na que se desmantelou unha de estrutúralas narco-criminais máis potentes a nivel mundial, que presuntamente lideraba o histórico capo de Cambados mentres estaba a gozar dun terceiro grao penal.

Miñanco será trasladado desde A Lama ata a Audiencia o vindeiro xoves 25 de outubro. En total, a Sección Segunda reservou tres días para a vista oral, o xoves e dous días da semana seguinte: o luns 29 e o martes 30. Cabe lembrar que o xuízo tivera que suspenderse para poder resolver as recusacións que pedían o coñecido narcotraficante e a súa filla respecto de dous maxistrados da Sección Segunda, pero o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) decidiu desestimar as peticións, de modo que a vista oral retomarase en outubro e xulgaraa o mesmo tribunal que se constituíu no principio do ano.

A recusación pedírona os avogados de Sito Miñanco e da súa filla, Rosa María Prado Pouso, tamén acusada nesta causa. En total, neste xuízo que prevía empezarse o 27 de febreiro e finalmente quedou aprazado o 1 de marzo hai cinco acusados: eles dous, a primeira esposa de Sito, a súa cuñada e un empresario que nunha época foi persoa da súa máxima confianza e presunto home de palla.

Os recursos pedían que os maxistrados Xosé Xoán Barreiro Prado e Rosario Cimadevila Cea, dous dos tres que compoñían o tribunal que empezou a xulgar o caso, fosen recusados porque o 27 de xullo de 2011 adoptaron decisións relacionadas coa instrución desta causa, o que motivaba, ao seu xuízo, que se viron contaminados por un coñecemento previo dos feitos e non se podía garantir a súa imparcialidade.

A esas dúas recusacións iniciais adheríronse os outros tres acusados e eses recursos chegaron ao TSXG, que finalmente as desestimou alegando que "non foron formuladas temporalmente" e que a falta de imparcialidade que os acusados atribuían aos maxistrados non está probada.

O fiscal, Jesús Calles, solicita para Sito Miñanco seis anos de prisión e unha multa de 10 millóns de euros por supostamente branquear esa cantidade de diñeiro entre 1988 e 2007 a través da inmobiliaria San Saturnino mediante a adquisición de bens inmobles en diferentes concellos da provincia, entre eles Pontevedra, Cambados ou Sanxenxo. Estes son os feitos que atribúe aos acusados.