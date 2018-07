O TSXG rexeita as recusacións de Sito Miñanco e a súa filla contra dous maxistrados da Audiencia

Rosa María Prado Pouso © Mónica Patxot

O xuízo contra José Ramon Prado Bugallo, coñecido como Sito Miñanco, por branqueo de capitais que se aprazou o pasado 1 de marzo na Audiencia Provincial de Pontevedra poderá retomarse. A vía libre chega tras un auto do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que desestima as recusacións que pedían o coñecido narcotraficante e a súa filla respecto de dous maxistrados da Sección Segunda.

A recusación pedírona os avogados de Sito Miñanco e da súa filla, Rosa María Prado Pouso, tamén acusada nesta causa. En total, neste xuízo que prevía empezarse o 27 de febreiro e finalmente quedou aprazado o 1 de marzo hai cinco acusados: eles dous, a primeira esposa de Sito, a súa cuñada e un empresario que nunha época foi persoa da súa máxima confianza e presunto home de palla.

Os recursos pedían que os maxistrados Xosé Xoán Barreiro Prado e Rosario Cimadevila Cea, dous dos tres maxistrados que compoñían o tribunal que empezou a xulgar o caso, fosen recusados porque o 27 de xullo de 2011 adoptaron decisións relacionadas coa instrución desta causa, o que motivaba, ao seu xuízo, que se viron contaminados por un coñecemento previo dos feitos e non se podía garantir a súa imparcialidade.

Eses recursos chegaron ao TSXG, que finalmente desestimou as recusacións nun auto no que recolle que "non foron formuladas temporalmente". Segundo a resolución xudicial, tal e como establece a Lei Orgánica do Poder Xudicial (LOPJ), a recusación deberá propoñerse no prazo de dez días desde a notificación da primeira resolución pola que se coñeza a identidade do xuíz ou maxistrado a recusar.

O auto destaca que os acusados coñecían a composición do tribunal desde o 9 de novembro de 2017, cando lles foi notificada a resolución, e formularon as recusacións os días 27 e 28 de febreiro de 2018, é dicir, "máis de tres meses despois".

A esas dúas recusacións iniciais adheríronse os outros tres acusados. A todos eles o TSXG respóndelles que "non pode sosterse que os recusantes descoñecesen a composición da Sala ou que esta se negou a informar da súa propia composición ou identificación".

En relación coa falta de imparcialidade que os acusados atribúen aos maxistrados por intervir nun auto ditado pola Sección Segunda da Audiencia en 2011, o TSXG sostén que "non cabe afirmar que na devandita resolución se fagan valorables consideracións sobre o material probatorio da causa, entón inicial".

Ese auto de sete anos atrás, segundo o TSXG, limítase a resolver unha cuestión de competencia territorial, "sen apreciables valoracións en torno ao fondo do asunto nin contacto valorable algún".

Outro dos argumentos da recusación baseábase na suposta inimizade dos maxistrados cara aos acusados. Respecto diso, o acusado sostén que "nada concreto admisible árgüese e nada consta fóra da debida actividade xurisdicional dos maxistrados recusados". Os dous xuíces, ademais, negan rotundamente tal circunstancia

Nesta causa que agora poderá retomarse, o fiscal, Jesús Calles, solicita para Sito Miñanco seis anos de prisión e unha multa de 10 millóns de euros por supostamente branquear esa cantidade de diñeiro entre 1988 e 2007 a través da inmobiliaria San Saturnino mediante a adquisición de bens inmobles en diferentes concellos da provincia, entre eles Pontevedra, Cambados ou Sanxenxo.